أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن شركة نفط الكويت تتجهز لطرح مشروع تحليل ومعالجة البيانات الزلزالية ثلاثية الأبعاد على حقل مطربة.



وقالت المصادر إن الشركة انتهت مؤخرا من تنفيذ عمليات المسح الزلزالي لمنطقة غرب الكويت والتي يقع فيها حقل مطربة، ونفذت المسح شركة «بي جي بي»، الرائدة عالميا في المسح الزلزالي والتابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي». وذكرت أن عملية المسح الزلزالي للمنطقة بلغت كلفته نحو 41 مليون دينار. وأضافت: «تهدف هذه العمليات إلى معالجة بيانات المسح الزلزالي عالي الدقة لتطوير الآبار المنتجة، حيث إن آخر مسح تم تنفيذه لمنطقة غرب الكويت كان في 1995».



وقالت إن المسح الزلزالي لمنطقة مطربة سيكون واعدا كذلك، خصوصا ان المنطقة منفصلة في شمال غرب الكويت وتحتوي على إمكانيات نفطية وينبغي تطويرها واستكشافها بالطريقة المثلى.



وأوضحت أن هذه المسوحات ستعطي بيانات مهمة جدا عن هذه المنطقة لأعماق تصل إلى 25 ألف قدم تحت الأرض، وهي تتميز بالدقة والعمق والمساحة.