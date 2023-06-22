محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن الكويت مددت الموعد النهائي المحدد لتقديم العطاءات الخاصة بمناقصة عقد استشاري لتحديث وإصلاح محطة إزالة الغازات الحمضية في مصفاة ميناء الأحمدي الى 6 يوليو المقبل بدلا من موعد الإغلاق السابق الذي كان قد أعلنه الجهاز المركزي للمناقصات العامة وينتهي في 29 يونيو.



وأشارت المجلة الى أن العقد مخصص لتقديم خدمات استشارية تتعلق بأعمال التصميمات الهندسية الأولية والتحضير لإصدار المناقصة ولتقديم العطاءات.



وقالت المجلة ان مجمع إزالة الغاز الحمضي يعتبر محور المشروع الذي سيتم من خلاله استخراج محتويات الكبريت من الغاز المتسلم من شركة نفط الكويت والمعروف اصطلاحا باسم AGRP-1، علما ان شركة البترول الوطنية الكويتية تستخدم محطات إزالة الغاز الحمضي لاستخراج محتويات الكبريت من الغاز.



وفي الختام، قالت المجلة إن شركة تكنميمونت الإيطالية كانت قد أكملت في عام 2013 تنفيذ مشروع لتركيب محطة لإزالة الغازات الحمضية في مصفاة ميناء الأحمدي، وذلك بعد أن فازت بعقد المشروع الذي بلغت قيمته 407 ملايين دولار في يوليو 2010.