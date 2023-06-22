محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن الشركات المحلية والدولية تتطلع للتنافس على مشروع سكة حديد الكويت، حيث حددت الهيئة العامة للطرق والنقل البري المسؤولة عن المشروع يوم 11 يوليو موعدا نهائيا لتقديم العروض المتعلقة بمناقصة المهام الاستشارية.



وتنضم شركات استشارية محلية ودولية إلى حلبة المنافسة على مناقصة إجراء دراسة وتصميم تفصيلي لمشروع طريق السكك الحديدية الوطنية الكويتية، وقد ضمت قائمة الشركات التي حضرت الاجتماع التمهيدي والمهتمة بتقديم عطاءات لهذا الدور كلا من:



٭ دار الهندسة (لبنان)



٭ إيجيس (فرنسا)



٭ المستشار الخليجي (محلي)



٭ مكتب KEO مستشارون دوليون (محلي)



٭ شركة Pan Arab Consulting Engineers (Pace)٭ سينير (إسبانيا)



٭ الشراكة الهندسية المرتبطة (محلية)



٭ WSP (كندا)



وأشارت المجلة إلى ان الهيئة كانت قد أصدرت في يناير الماضي، ومن خلال هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص طلبا للشركات المعنية لاستدراج وتقديم مقترحاتها. وكان تاريخ الإغلاق الأصلي محددا في 21 فبراير، وقد تم تمديده إلى 11 يوليو كما سلف.



تجدر الإشارة إلى ان قيمة المناقصة الأولى الخاصة بالمرحلة الأولى من المشروع تبلغ مليون دينار كويتي أو نحو 3.25 ملايين دولار.



ويشكل مشروع السكك الحديدية الكويتي جزءا من شبكة السكك الحديدية المقررة ان تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي. ويلاحظ أن هذه المشاريع تتقدم بزخم متجدد بعد إعلان العلا الذي وقعته الدول الأعضاء الست في المجلس في يناير 2021.