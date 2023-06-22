4 سنوات لتنفيذ المشروع بداية من الطرح والتقييم والإنشاءات

المشروع يحتوي على 26 خزان وقود بسعة 750 مليون ليتر و يلبي احتياجات السوق من البنزين والمنتجات حتى 2045



أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان الكويت انتهت من جميع التصاميم الأولية والتخطيط المبكر لمشروع مستودع المنتجات البترولية في منطقة المطلاع، وهو المشروع الضخم الذي طال انتظاره لسنوات من قبل شركة البترول الوطنية الكويتية لتلبية احتياجات البلاد من المنتجات في المنطقة التي تشهد توسعات عمرانية كبيرة مثل مدينة المطلاع، مشيرة إلى ان الموعد المقترح لطرح مناقصات المشروع سيكون في شهر ديسمبر 2023.



وذكرت المصادر ان شركة البترول الوطنية الكويتية حددت ميزانية تقديرية للمشروع تتراوح بين مليار دولار و1.2 مليار دولار، ويشمل المشروع خطوط أنابيب 130 كيلومترا من مصفاة ميناء الأحمدي وخزانات الشعيبة ويشمل البناء كذلك مرافق ضخ جديدة وتركيب انظمة أمن وأنظمة إطفاء، وبناء صهاريج تخزين المشتقات النفطية، مشيرة إلى أن فترة إنجاز المشروع تبلغ نحو أربع سنوات بين الطرح والتقييم والموافقات والإنشاءات.



وبينت ان خزانات المطلاع يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى لمواكبة الطلب على المنتجات بالسوق المحلي وضمان توفير مخزون استراتيجي من المنتجات البترولية، مؤكدة انه يعتبر من أكبر مستودعات التخزين في الكويت، يشتمل على 26 خزانا بسعة تخزينية تعادل 750 مليون ليتر من المواد البترولية المكررة (البنزين ـ الديزل ـ الكيروسين)، و14 ذراع تحميل للشاحنات وناقلات النفط.



وأشارت إلى ان تأخر المشروع كان بهدف دراسة تقييم الطلب الاستراتيجي على المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتحديد المتطلبات اللوجستية لتلبية هذه الاحتياجات حتى عام 2045، وسيتم ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار آخر التوقعات المستقبلية من المستهلكين، فضلا عن دراسة التوزيع الجغرافي للطلب على هذه المنتجات، إضافة إلى دراسة وتحديد المخزون الاستراتيجي للمنتجات البترولية حسب ضوابط ومعايير المخزون الاستراتيجي من مؤسسة البترول.



وأضافت ان المشروع سيكون مواكبا لمدينة المطلاع الجديدة التي تأتي وفقا لخطة الدولة للتوسع في شمال الكويت.



ومن المعلوم أن شركة وود غروب ومقرها المملكة المتحدة قامت بأعمال التخطيط المبكر للهندسة والتصميم المنقحة للمشروع.



تجدر الإشارة إلى ان شركة البترول الوطنية الكويتية وضعت خطة لإنشاء ما مجموعه 100 محطة وقود جديدة في مختلف مناطق الكويت لتلبية احتياجات البلاد خلال السنوات القادمة، وتم تقسيم هذه المحطات على خمس مجموعات، وقد تم افتتاح الكثير من المحطات في كل من مدينتي صباح الأحمد السكنية وجابر الأحمد وشمال غرب الصليبخات ومنطقة مزارع العبدلي، ومدينة سعد العبدالله ليصل إجمالي عدد المحطات العاملة التي تملكها الشركة إلى 57 محطة، يعمل بعضها بصفة مؤقتة لخدمة المناطق التي لا توجد فيها محطات تعبئة.



ويعتبر مستودع المطلاع ثالث مستودع للوقود في الكويت بعد مستودع صبحان والأحمدي.