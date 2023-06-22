

تشارك غرفة تجارة وصناعة الكويت في فعاليات المؤتمر الثالث عشر لغرف التجارة الدولية الذي يعقد على مدى 3 أيام خلال الفترة من 21 إلى 23 يونيو الجاري في مدينة جنيف بسويسرا، وذلك بوفد يترأسه عبدالله الحميضي أمين الصندوق الفخري للغرفة، وعلي الجمعة عضو مجلس الإدارة، ورباح الرباح مدير عام الغرفة، وشاكر المصطفى خبير اقتصادي، وضاري رياض الرميح - رئيس قسم إدارة العلاقات العامة والاعلام.



ويعقد المؤتمر بتنظيم مشترك بين غرفة التجارة الدولية ICC وغرفة تجارة وصناعة جنيف، حيث يعتبر مؤتمر غرف التجارة الدولية أكبر تظاهرة عالمية تجمع غرف التجارة والصناعة من كل دول العالم بمشاركة أهم صناع القرار المؤثرين في عملية تيسير التجارة الدولية ومعالجة القضايا الاقتصادية، وتعقد هذه النسخة تحت عنوان «تحقيق السلام والازدهار من خلال التعددية».

وتضمن برنامج المؤتمر طرح 3 محاور رئيسية هي الابتكار والاستدامة وتعدد الثقافات، وذلك من خلال عقد عدة جلسات نقاشية متشعبة يناقش فيها الخبراء والمختصون مجالات التجارة الرقمية والأمن السيبراني، المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، نظام إدخال البضائع المؤقت، بالإضافة الى دور الغرف الحديث وآلية التعاون المستقبلي فيما بينها.

وتتنافس الغرف المشاركة في المؤتمر بعدة مسابقات من خلال تقديم مشاريع في عدة قطاعات منها الابتكار والشراكة وغيرها من المشاريع والتي تعقد عادة بالتزامن مع فعاليات مؤتمر غرف التجارة الدولية. بالإضافة الى عقد العديد من اللقاءات الثنائية بين أصحاب الأعمال المشاركين من مختلف دول العالم بغرض بحث سبل إنشاء شراكات تجارية واستثمارية محتملة.