

أعلن البنك التجاري عن عرض حصري جديد مع شركة «GAIT» - المتجر المتميز لمنتجات شركة آبل «Apple»، وهو حصول العميل على خصم 50% بحد أقصى 50 دينارا عند الدفع باستخدام بطاقات التجاري الائتمانية.



ويبدأ العرض من يوم الجمعة الموافق 23 يونيو 2023 إلى يوم السبت الموافق 24 يونيو 2023 من الساعة 10 صباحا إلى 10 مساء من خلال فرعي «GAIT» في مجمع 360 ومجمع الكوت مول.



وعن تفاصيل هذا العرض، قالت نورا كايد - مساعد المدير العام - قطاع الخدمات المصرفية للأفراد: يسعدنا في البنك التجاري الكويتي أن نقدم هذا العرض لجميع عملاء الخدمات المصرفية الشخصية «البريمير»، حاملي بطاقات التجاري الائتمانية: فيزا وماستركارد، حيث يمكن للعميل الاستفادة بخصم 50% وبحد أقصى 50 دينارا، منوهة بأن هذا العرض يمثل فرصة متميزة لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية الراغبين في شراء هدايا التخرج والنجاح لأبنائهم ومعارفهم وأصدقائهم، وأيضا فرصة ممتازة للتسوق من جايت ستور والاستفادة من العرض في موسم السفر والإجازات.