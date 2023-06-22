

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أنه يمكن للعملاء الجدد الراغبين في تحويل رواتبهم إليه الحصول على مجموعة شاملة من المزايا، إذ يمكنهم التقدم بطلب فتح الحساب بشكل سريع وسهل عبر موقع البنك الإلكتروني.



وحساب الراتب من KIB مصمم خصيصا للعملاء الذين يتقاضون رواتب بقيمة 400 دينار أو أكثر شهريا، حيث يمكنهم من الحصول على تمويل استهلاكي لغاية 25000 دينار أو تمويل إسكاني لغاية 70000 دينار، حسب الشروط والأحكام الخاصة بالتمويل في البنك، مع فترة سماح للسداد تمتد لغاية 12 شهرا، أي إن الاستقطاع الأول لا يستحق إلا بعد مرور عام كامل من تاريخ الحصول على التمويل.



وفي هذا الصدد، قال نائب المدير العام لإدارة الخدمات المصرفية للأفراد، مصعب الشعلان: حساب الراتب لدينا يقدم مجموعة واسعة من المزايا والخدمات الشاملة، والمصممة للارتقاء بمستوى تجربة عملائنا المصرفية والحفاظ على موقع KIB الريادي كواحد من أفضل مزودي الخدمات المصرفية على الصعيد المحلي. وعند تحويل الراتب، يستفيد العميل من خدمة التمويل الاستهلاكي، والتمويل الطبي/العلاجي، والتمويل التعليمي، وكذلك تمويل الباب الخامس، تمويل الأثاث والإلكترونيات ومستلزمات الكمبيوتر والأجهزة بكل أنواعها، إضافة إلى تمويل شراء المعدات البحرية والمعدات الثقيلة وقطع الغيار، والعروض المستمرة على تمويل شراء أحدث السيارات والمركبات من أشهر العلامات التجارية.