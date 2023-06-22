

أعلن البنك التجاري الكويتي عن حصوله على جائزة «بنك العام 2022» من مجلة ذا انرجي يير The Energy Year المتخصصة بقطاع النفط والغاز والطاقة المتجددة. وحصل البنك على هذه الجائزة القيمة في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مؤخرا في والدورف أستوريا الكويت، حيث تضمن برنامج أعمال المؤتمر تقديم جوائز التميز لعدد من الشركات والمؤسسات الرائدة التي ساهمت بصورة فعالة في تطوير قطاع الطاقة المحلي والدفع به نحو مستويات جديدة.



وقد تسلم الجائزة حسين العريان مدير عام قطاع الخزينة والاستثمار ممثلا عن البنك التجاري، حيث أفاد بأن هذه الجائزة تأتي تتويجا لجهود البنك في تمويل مشاريع الطاقة والنفط والغاز والمشاريع الصديقة للبيئة، ومنوها بأن محفظة البنك التمويلية تشمل قروضا تتعلق بمشاريع بيئية كبرى مثل مشروع محطة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي، والتي تعد واحدة من أكبر محطات معالجة المياه من نوعها في العالم والتي تم إنشاؤها بغرض تطوير بنية تحتية حديثة وفعالة لمعالجة مياه الصرف الصحي في الكويت، وكذلك مشروع الوقود البيئي الاستراتيجي لتوسيع وتحديث مصافي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي بحيث يصبح مجمع تكرير متكاملا يلبي الطلب المحلي والدولي على الوقود النظيف من خلال إنتاج منتجات نفطية صديقة للبيئة.