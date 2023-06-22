قدمت شركة بيتك للتأمين التكافلي «بيتك تكافل» مزايا وخصومات لعملائها حاملي بطاقات التأمين الصحي على العديد من الخدمات ذات العلاقة بالتأمين الصحي ومنها الأندية الرياضة والتغذية الصحية والعناية الدائمة طوال فترة سريان وثيقة التأمين الصحي، وذلك تحت برنامج امتيازات تكافل، وذلك في إطار سعي الشركة الدائم بالاهتمام في الأنشطة التي تتناسب مع تطلعات عملائها ومنحهم امتيازات إضافية بمجرد كونهم عملاء «بيتك تكافل»، حيث نسعى جاهدين لتوفير تجربة مميزة لهم.



وقامت شركة «بيتك تكافل» بالتعاون مع مختلف الشركات والمتاجر بتوقيع اتفاقيات لتقديم خصومات على مختلف الأندية الرياضية والعيادات الطبية ووحدات التغذية الصحية بالإضافة لمراكز العناية لعملاء التأمين الصحي وذلك بهدف توفير كل السبل لتشجيع عملائنا على تحسين الصحة العامة والقدرة على اتباع نمط حياة صحي، وهذا سيسهم في الوصول إلى صحة جيدة باعتبار أن الرياضة والغذاء الصحي السليم يكملان بشكل أساسي نجاح الرعاية الطبية في تحقيق أهدافها، ويوفران الحياة السعيدة بجانب الأمان الصحي والعلاجي الذي تحققه بطاقة التأمين الصحي من«بيتك تكافل».