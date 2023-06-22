

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن توفيره للعملاء أوراق النقد الجديدة «العيادي» بكل فئاتها (الدينار، والـ 5 دنانير، والـ 10 دنانير والـ 20 دينارا)، عبر شبكة فروعه الأكبر والأوسع انتشارا بمختلف مناطق الكويت، وذلك حتى آخر يوم عمل قبل عطلة عيد الأضحى المبارك.



ويؤكد «بيتك» سعيه الدائم لمشاركة عملائه أجواء الأعياد والمناسبات المختلفة ومتطلباتها، ليكون الأقرب دائما إلى العملاء، ويحقق لعملائه في هذه المناسبة الكريمة فرصة الحصول على الفئات المختلفة من الأوراق النقدية. ويواصل «بيتك» استراتيجية تقديم أعلى مستويات التميز في خدمة العميل وفق أفضل معايير الجودة، وأرقى المميزات التنافسية التي تؤكد ريادة «بيتك» في طرح الخدمات المصرفية المتطورة وتحقيق أعلى مستويات الابتكار، مع مواكبة احدث التطورات التكنولوجية ولنفس الغرض، وعلى مدى يومين من 25 الى 27 يونيو، يوفر«بيتك» لعملائه خدمة سحوبات «العيادي» بمناسبة عيد الأضحى المبارك بالفئات النقدية 5 دنانير، والـ 10 دنانير والـ 20 دينارا، عبر الفروع الذكية KFH Go وأجهزة السحب الآلي ATM، محققا بذلك أوسع انتشار ممكن للخدمة حتى تتاح لجميع العملاء في مختلف المناطق على مدار الساعة، وبشكل يكون الاقرب الى أماكن تواجدهم.



وتنتشر فروع KFH Go في المواقع التالية: معرض «بيتك» الشويخ - ومطار الكويت الدولي، بالإضافة الى الجمعيات التعاونية.. السلام - الجابرية - اشبيلية - المنقف - ابوفطيرة - الجهراء، وجمعية صباح الأحمد.



يذكر أن «بيتك» يقدم خدماته على مدار الساعة للعملاء عبر خدماته الالكترونية من خلال تطبيق «بيتك» KFHonline على أجهزة الهاتف الذكية، أو الموقع الالكتروني kfh.com، بالإضافة إلى أجهزة الـ XTM التفاعلية، وفرع «بيتك» في المطار.