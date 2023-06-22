

أعدها للنشر: مصطفى صالح



أكد مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الكويت الدولي «KIB» عثمان توفيقي، أن البنك يعتمد، وبشكل كبير، على التقنيات المصرفية والتكنولوجيا الحديثة، حيث انصب تركيزه خلال السنوات الماضية على تنفيذ خطط استراتيجية تهدف لتعزيز البنية التكنولوجية الأساسية وتبني أحدث الحلول المرتبطة بالتكنولوجيا المالية وابتكاراتها.

وأشار توفيقي في مقابلة مع «الأنباء»، إلى أنه رغم التسارع في وتيرة التحول الرقمي على صعيد كل القطاعات وخدماتها حول العالم، وبما فيها مؤسسات القطاع المصرفي، إلا أنه لا غنى عن وجود الفروع التقليدية والانتشار بشكل أكبر في كل مناطق الكويت، لتقديم خدمات مصرفية أكثر تنوعا لتلبية احتياجات العملاء وتسهيل وصولهم إلى خدماتنا ومنتجاتنا.

وذكر أن «KIB» يدرك أهمية تطورات بيئة العمل المصرفي، حيث يتبنى منهج التغيير والتجديد ويواكبه باستمرار، كما يدرك ضرورة بحث كل أبعاده وآثارها المستقبلية، والإقدام عليه بخطوات مدروسة وبخطى ثابتة، موضحا أن «KIB» يعمل باستمرار على تطوير بنيته التحتية التكنولوجية للعمليات التشغيلية وواجهات الاستخدام الرقمية بشكل أسرع.. وفيما يلي التفاصيل:



برأيك، ما الذي يتطلبه الأمر للارتقاء بأداء مؤسسات القطاع المصرفي؟



٭ في ظل التغيرات السريعة والمتلاحقة، التي يشهدها العالم يوميا، على مختلف الأصعدة، فإن KIB، باعتباره مؤسسة مصرفية رائدة في مواكبة التغيير والتطور، يرى أن مؤسسات القطاع المصرفي في الكويت لابد وأن تواصل تبني وابتكار رؤى واستراتيجيات جديدة، تواكب تلك التطورات، ولقد تم العمل في KIB على تحديث وتوسيع نطاق الخطط الاستراتيجية لتصبح أكثر شمولا، وتستجيب بشكل فعال لمتطلبات سوق الأعمال المالية والمصرفية، بشكل عام، محليا وإقليميا.

وقد قمنا بتحديث نموذج العمل المتعلق بكيفية تقديم سلسلة خدمات ومنتجات KIB المصرفية، واعتماده ليركز على العميل وتجربته المصرفية الشخصية بصورة أكثر تعمقا وتكاملا، وبما يلبي احتياجاته وتطلعاته المتجددة باستمرار وبأعلى مستوى من الكفاءة، والحرص على تقديم قيمة مضافة له، سواء في الخدمات أو المنتجات.



كيف ترى مستوى الخدمات المصرفية بالكويت.. ومدى تلبيتها لاحتياجات العملاء؟



٭ رغم التحديات التي نشهدها، إلا أن المصارف الكويتية مستمرة في سعيها الدؤوب لأداء عملها وتوفير الخدمات لعملائها بالشكل الأمثل، وذلك بفضل الدعم والتوجيه الحكيم من قبل الجهات الرقابية، وعلى رأسها بنك الكويت المركزي، ووفقا للوائح والتعليمات التي يتم إصدارها بين الحين والآخر.



كما يعود الفضل، أيضا، إلى الأساس المالي المتين الذي يتمتع به القطاع المصرفي المحلي، والذي يسهم في تعزيز قدرات مؤسساته ودفعها إلى تحسين أدائها وتقديم خدمات مصرفية متنوعة ومبتكرة لمختلف فئات المجتمع المحلي وشرائحه، إلى جانب مواكبة كل ما هو مستجد وحديث في الصناعة المصرفية، والاستجابة السريعة للتغيرات والأزمات، وتحويلها إلى فرص.



ماذا عن الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها KIB للعملاء الأفراد؟



٭ يوفر KIB خدماته ومنتجاته ضمن مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية التي تناسب كل شرائح العملاء، من مواطنين ومقيمين. ويمكننا تسليط الضوء على أبرز تلك المنتجات والخدمات، وهي على سبيل المثال لا الحصر:



أولا: الحسابات المصرفية التي تأتي بمزايا متقدمة، والتي يتم تجديدها حاليا وابتكار حسابات جديدة بمزايا غير مسبوقة، على غرار حساب «الدروازة» للسحوبات، وهو حساب توفير مبني على أساس الوكالة بالاستثمار، وقد أطلقه KIB ضمن باقة منتجاته المصرفية المخصصة للأفراد، كما إنه الأقوى من نوعه من حيث العائد السنوي المتوقع بنسبة تصل لغاية 2% كل شهر.

ثانيا: الاسترداد النقدي، وهو البرنامج الأقوى من نوعه في الكويت، والذي يتوافر لكل حاملي بطاقات KIB، عند إنفاق 100 دينار كحد أدنى، سواء داخل الكويت أو في الخارج، ويمكن العملاء من الاختيار بين مجموعة واسعة من البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع للتمتع بنسبة استرداد نقدي تتراوح بين 1% و5%، إضافة إلى العروض الترويجية المتنوعة ونقاط مكافآت السفر.



ثالثا: عروض التمويل الحصرية للعملاء بالشراكة مع مجموعة متنوعة من العلامات التجارية الرائدة في قطاع الخدمات الاستهلاكية عبر منصة PayTally، وذلك بهدف توفير أجود المنتجات بأقوى الأسعار للعملاء، من أجل الحفاظ على تميزهم وتلبية احتياجاتهم بما يتماشى مع أسلوب حياتهم العصري، إذ يقدم KIB سلسلة من الخدمات التمويلية الشاملة.



ما أكثر الخدمات التي لاقت قبولا واستحسانا من قبل عملاء KIB؟



٭ نحن ملتزمون دائما بتقديم كل الخدمات والمنتجات المصرفية والتمويلية بأعلى معايير الجودة العالمية، مع ضمان أرقى مستوى من خدمة العملاء المتوافرة على مدار الساعة، كما نحرص باستمرار على إجراء الدراسات الدقيقة حول السوق ومتطلباته، بغرض تكوين فهم عميق لتوجهات العملاء الحالية في مختلف المجالات، بما يتضمن احتياجاتهم المصرفية.

ونقوم بتنظيم العديد من الحملات الترويجية والعروض لمكافأة عملائنا بمختلف شرائحهم، سواء للاحتفال معهم بالمناسبات السعيدة على مدار العام، أو إطلاقها لفترة محدودة وفقا لنتائج الدراسات، ما يسهم في تعزيز تجربة عملائنا ويعزز ثقتهم ويحقق رضاهم.



ما موقع KIB في مسيرة التحول الرقمي وهل تتوقع تقليص عدد الفروع التقليدية؟



٭ رغم التسارع الذي نشهده في وتيرة التحول الرقمي على صعيد كل القطاعات وخدماتها حول العالم، وبما فيها مؤسسات القطاع المصرفي، إلا أننا نرى أنه لا غنى عن وجود الفروع التقليدية لتقديم الخدمات المصرفية للعملاء، فهي تعزز إمكانية التعرف على العملاء، وتمنح الموظفين فرصة أكثر لتوطيد العلاقات معه، فضلا عن أهميتها لإنجاز بعض المعاملات والرد على استفسارات والأسئلة حول المنتجات والخدمات المصرفية.



ومع ذلك، نحن لا ننكر أهمية رقمنة الخدمات وتقديمها وفقا لمتطلبات العصر، لذلك، عملنا في KIB على تطوير شبكة فروعنا وتعزيزها بآليات تكنولوجية متقدمة وعالية الكفاءة، تلبية لرغبة عملائنا في إنجاز معاملاتهم المصرفية داخل الفرع بمساعدة الموظفين، بما يلائم أسلوب حياتهم العصري وباستخدام التقنيات المصرفية الحديثة التي تحقق وصولهم لخدماتهم بشكل أسرع.



حدثنا عن مساعي البنك للتواصل مع عملائه ومع الشرائح المستهدفة، بشكل عام؟



٭ يبذل KIB كل الجهود الممكنة ليحافظ على مكانته الريادية وروح الابتكار والتميز في كل الجوانب، بما فيها التسويق والاتصالات، إذ يبادر على مدار العام بالحملات المخصصة لتحقيق هذا الهدف.

كما يتعاون KIB مع الكوادر والكفاءات الوطنية الشابة ويسهم في دعمهم وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، إلى جانب التركيز على تطوير قنواته الرقمية وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، لضمان وصول سريع وواسع النطاق إلى المتابعين والمهتمين، سواء كانوا من العملاء أو من غير العملاء.



حدثنا عن الخدمات المصرفية التي يخص بها البنك ذوي الهمم؟



٭ يمكن القول ان KIB يهتم كثيرا بعملائه من ذوي الهمم، لذا عمل على إعادة تصميم سلسلة فروعه بما يسهل وصولهم إليها والتحرك داخلها، وكذلك قام بتطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية والأجهزة في الفروع لنضمن راحتهم خلال إنجاز معاملاتهم المصرفية، كما يقوم بشكل دوري بتنظيم الدورات التدريبية لموظفيه حول كيفية التعامل والتواصل مع عملائه من ذوي الهمم، وتمكينهم من تقديم أفضل مستوى من خدمة العملاء.



هل لدى KIB أي منتجات جديدة سيطرحها مستقبلا وما هي؟



٭ بالتأكيد، فالبنك لديه التزام بالعمل دائما على ابتكار المزيد من المنتجات والحلول المصرفية الناجحة، التي تتناسب مع اهتمامات عملائه وترضي تطلعاتهم، وذلك من خلال إطلاق الحملات والعروض التي تعزز تجربة العملاء وترتقي بمستوى الخدمات التي يحصلون عليها باستمرار.