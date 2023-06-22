القاهرة - هناء السيد



أعربت ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات العربية المتحدة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي عن تقديرها واعتزازها بالتجربة الديموقراطية الكويتية والتي تشكل علامة مضيئة في مسيرة الدولة.



وقالت في لقاء خاص لـ«الأنباء» نتمنى مزيد من التقدم والازدهار بما يحقق تطلعات الشعب الكويتي الشقيق في العيش الكريم، وذلك بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد.



وهنأت الشرهان الكويت قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة نجاح انتخابات مجلس الامة 2023 التي جرت مؤخرا. وقالت الشرهان اننا جميعا تابعنا مجريات العملية الانتخابية والتي قدمت نموذجا رائعا يحتذى به في الحيادية والكفاءة والخبرة من قبل اجهزة الدولة والمسؤولين، وأيضا من قبل المواطن الكويتي الواعي والذي اثبت انه يضع دائما مصلحة بلده فوق اي اعتبار.



وأضافت الشرهان ان الكويت دائما كانت حاضرة في اجتماعات البرلمان العربي عن طريق ممثلين عن مجلس الامة الكويتي، حيث كانوا يقدمون الكثير من الافكار والمبادرات الهامة التي من شأنها ان تساهم في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك، ونتطلع لعودتهم للمشاركة في اجتماعات البرلمان العربي والمساهمة في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.



وحول رؤيتها لما يقوم به البرلمان العربي من جهود دؤوبة للمساهمة في حلحلة الازمات بالمنطقة، قالت الشرهان ان البرلمان العربي هو احد المؤسسات الهامة والفاعلة في منظومة العمل العربي المشترك، يساهم وبشكل حثيث ومن خلال اللجان الاربع التابعة له السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية في مناقشة كافة الازمات بالمنطقة والعمل بشكل كبير على صياغه مبادرات واستراتيجيات للمساهمة في حلحلتها، حيث ان الديبلوماسية البرلمانية اصبح لها دور هام جانبا الى جنب الديبلوماسية الرسمية، ولهذا علينا المضي قدما نحو دفع وتعزيز العمل البرلماني العربي. وحول اهمية الدور الذي تقوم به المرأة داخل اروقة البرلمان العربي وأيضا البرلمانات الوطنية، قالت الشرهان: ان المرأة العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص خطت خطوات كبيرة نحو التمكين الاقتصادي والسياسي وحققت الكثير من الانجازات وتقلدت ارفع المناصب وأثبتت قدرتها وجدارتها، مؤكدة ان المرأة العربية عندما تتاح لها الفرصة فإنها تبدع وتقدم افضل ما لديها فالقيادة الرشيدة لدينا في دولة الامارات افسحت المجال للمرأة بشكل كبير حتى وصلت للفضاء دون وضع اي قيود او عوائق امامها، وقامت بمعالجة كفاية التحديات التي كانت تواجهها في السابق، ولهذا قدمت المرأة في الامارات نموذجا رائعا، ايضا المرأة في الكويت لديها سجل حافل بالإنجازات على مختلف الأصعدة.