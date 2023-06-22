قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس إنه سيجري قريبا نشر الجيل الجديد من صواريخ سارمات الباليستية العابرة للقارات، والقادرة على حمل عشرة رؤوس نووية أو أكثر، بحيث تكون جاهزة للقيام بمهام قتالية.



وفي كلمة للخريجين الجدد من الأكاديميات العسكرية، شدد بوتين على أهمية «ثالوث» القوات النووية الروسية التي يمكن إطلاقها من البر أو البحر أو الجو.



وقال «المهمة الأبرز هنا هي تطوير الثالوث النووي، وهو ضمان مهم للأمن العسكري الروسي والاستقرار العالمي».



وأضاف «نحو نصف وحدات وتشكيلات قوات الصواريخ الاستراتيجية مزودة بالفعل بأحدث أنظمة (صواريخ) يارس، ويعاد تجهيز القوات بأنظمة صاروخية حديثة برأس حربي فرط صوتي من طراز أفانغارد».



وذكر أن أول قاذفات من طراز سارمات ستدخل الخدمة «في المستقبل القريب».



من جهته، قال وزير الدفاع سيرغي شويغو للخريجين الجدد «الغرب مجتمعا» يشن «حربا حقيقية» ضد روسيا.



الى ذلك، تعهد حلفاء كييف الغربيون امس زيادة المساعدات المالية للاقتصاد الأوكراني الذي دمرته الحرب، لكنهم حذروا روسيا من أنها ستضطر في النهاية إلى دفع تكاليف إعادة الإعمار.



وفي كلمة عبر الفيديو، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال المؤتمر المخصص لاعادة اعمار اوكرانيا في لندن «يجب أن ننتقل من رؤية إلى اتفاقات ومن اتفاقات إلى مشاريع ملموسة».



وأضاف «كل يوم من أيام العدوان الروسي يسبب أنقاضا جديدة، آلاف المنازل دمرت، صناعات دمرت، وأرواح احترقت».



ستكلف إعادة بناء الاقتصاد 411 مليار دولار وفقا لدراسة حديثة أجراها البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة الأوكرانية.



من جهته، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن امس «لنكن واضحين.. روسيا تتسبب في تدمير أوكرانيا وستتحمل في النهاية كلفة إعادة إعمار أوكرانيا».



بدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين «يجب تحميل المعتدي المسؤولية».



وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الذي تعد بلاده أحد أشد الداعمين لكييف «من الواضح أن على روسيا دفع كلفة الدمار الذي أحدثته. ولذلك، نحن نعمل مع حلفائنا لاستكشاف السبل القانونية لاستخدام أصول روسية».