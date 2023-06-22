أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سورية دان ستوينيسكو أمس أن نحو 90% من الشباب يرغبون في مغادرة سورية.



جاء ذلك في تغريدة نشرها ستوينيسكو على تويتر خلال مغادرته سورية متجها إلى بيروت أرفقها بصــورة من طريق سفره.



وقال ستوينيكو: «أغادر سورية بكل حزن، عائدا الى بيروت. 9 من أصل كل 10 شباب سوريين يريدون مغادرة البلد».



وأضاف: «5 من هؤلاء قد انجزوا خطتهم بالفعل، والـ 4 الباقون يتعلمون اللغة الألمانية».



وأضاف بحزن «هؤلاء هم من الأكثر تعلما ومن ألمع العقول الذين لا يريدون البقاء لمساعدة بلدهم».



وطرح المسؤول الأوروبي ما يشبه الوصفة لحل الأوضاع، قال انه يجب ان يكون في دمشق «معالجة لجذور الأزمة، واتخاذ مواقف بناءة، أكثر إلحاحا الآن من التحدي» والمكابرة.