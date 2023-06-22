جددت شركة Ooredoo الكويت التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية التي تثري تجربة العملاء من خلال خدمة التجوال لحجاج بيت الله الحرام خلال فترة الحج كي يكونوا على تواصل دائم مع عائلاتهم في الكويت، مما يمنحهم راحة البال والقدرة على مشاركة كل لحظة مع أحبائهم.



وتعزز Ooredoo من خلال هذه المبادرة إبقاء عملائها على تواصل دائم خلال تأديتهم فريضة الحج.



وبالإضافة إلى ذلك، توفر Ooredoo مجموعة من باقات التجوال التي صممت خصيصا لتلبية متطلبات الاتصال المتنوعة للمسافرين. وتقدم هذه الباقات حلول اتصال فعالة من حيث التكلفة وسهولة الاستخدام، مما يضمن بقاء المسافرين على تواصل طوال الرحلة.



ولتجربة أكثر راحة، تم توفير خدمة الاشتراك بباقات التجوال من خلال تطبيق Ooredoo بطريقة سهلة وبسيطة. وبفضل تغطيتها حول العالم بما في ذلك التجوال داخل الطائرة أيضا، توفر خدمة Ooredoo للتجوال بباقات للإنترنت وباقات للمكالمات تم تصميمها خصيصا لتغطية تواصل العملاء في مختلف رحلاتهم.



فمن خلال خدمة التجوال، تواصل Ooredoo ترسيخ مكانتها الرائدة في المجتمع مع تقديم أفضل الخدمات والعروض التي تلبي احتياجات الناس المهنية والشخصية.