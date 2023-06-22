أبرم البنك الأهلي الكويتي شراكة حصرية مع ISIC بطاقة هوية الطلاب الدولية، وماستركارد، لتقديم بطاقة ISIC الجديدة للطلبة، بالتزامن مع بداية حفلات التخرج من المدارس الثانوية، والتي ستشكل إضافة قيمة لرحلة التعليم العالي لديهم.



وتتميز بطاقة ABK ISIC للطلبة بكونها لا تعتبر بطاقة مسبقة الدفع فقط، بل تتضاعف مميزاتها لتعد بمنزلة بطاقة هوية خاصة بالطلبة للدخول إلى حرم الجامعة، مما يشكل راحة كبيرة لهم بعدما اعتادوا على حمل بطاقات متعددة يوميا أثناء التنقل بين صفوفهم والمؤسسات، بحيث تعمل على تبسيط حياتهم من خلال منحهم بطاقة واحدة لاستخدامها كبطاقة مصرفية مسبقة دفع وكهوية جامعية خاصة بهم.



وبهذه المناسبة، قالت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي: يسعدنا تقديم بطاقة ABK ISIC للطلبة، والتي تقدم للطلبة مجموعة من المزايا التي تجعل حياتهم أسهل وأقل تكلفة، ونحن ملتزمون بتزويد عملائنا الشباب بمنتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجاتهم الخاصة، في وقت تظهر البطاقة الجديدة جهودنا المستمرة لتقديم تجربة مصرفية لا مثيل لها للطلبة.



من جهته، قال ميشال ليزو المدير الإداري لدى ISIC الشرق الأوسط: يسعدنا الإعلان عن شراكتنا مع «الأهلي»، التي ستمكن الطلبة الكويتيين من الاستمتاع بمزايا بطاقات ISIC سواء عند السفر أو لدى تواجدهم في الكويت.



ويأتي ذلك في وقت توفر بطاقة ABK ISIC للطلبة مسبقة الدفع للطلبة إمكانية الوصول إلى مزايا ISIC الخاصة، حيث سيستفيدون من إمكانية الحصول على خصومات لدى أكثر من 150 ألف جهة في 130 دولة حول العالم، مع التمتع بعروض خاصة على حجوزات السفر على رحلات شركة طيران الإمارات، وحجوزات الإقامة في الفنادق عبر booking.com والتي توفر لهم الفرصة لاستكشاف العالم بدون قلق من ميزانيتهم.



إضافة إلى ذلك، توفر بطاقة ABK ISIC للطلبة خيارات الدفع بدون تلامس، مما يضمن لهم طريقة آمنة ومريحة لإجراء المعاملات. ومن السهل إعادة تعبئة البطاقة لدى أي من فروع «الأهلي» أو عبر الخدمات المصرفية التي يوفرها عبر الإنترنت، بما يتيح للطلبة إجراء جميع معاملاتهم بدون المخاطرة بإمكانية ضياع الأموال أو التعرض للسرقة أو فقدان البطاقة.



وسيفتح «الأهلي» المجال للتقدم بطلب الحصول على بطاقة ABK ISIC بدءا من 9 يوليو 2023 من خلال شبكة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الكويت إلى جانب موقعه الإلكتروني.