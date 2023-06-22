أعلن بنك الخليج أن الفرصة الأخيرة للإيداع والتأهل للفوز بجائزة 100 ألف دينار في سحب مليونير الدانة هو يوم 30 يونيو الجاري، علما أنه سيتم إعلان اسم الفائز في 12 أكتوبر المقبل، بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وشركة إرنست أند يونغ.

وسيجري بنك الخليج السحب نصف السنوي لإعلان الفائز بجائزة قيمتها مليون دينار في 13 يوليو المقبل، إذ يقدم حساب مليونير الدانة العديد من الفرص لمكافأة العملاء على ادخارهم، وتشجيع ثقافة الادخار في المجتمع، تشمل سحوبات شهرية للفوز بألف دينار لعشرة فائزين، إضافة إلى سحبين جائزة كل منها 100 ألف دينار، فضلا عن السحب السنوي الكبير الذي أعلن البنك مؤخرا عن رفع قيمة جائزته من 1.5 إلى 2 مليون دينار.

وكل ما يتعين على العميل للمشاركة في هذه السحوبات أن يفتح حساب مليونير الدانة ويودع فيه قبل آخر موعد للإيداع والتأهل، وأن يحافظ على المبلغ المودع في الحساب بألا يقل عن 200 دينار، أو أن يزيده للحصول على فرص ربح أكثر باستمرار. ويمكن لعملاء «الخليج» فتح حساب الدانة والإيداع فيه إلكترونيا عن طريق التطبيق أو الموقع الإلكتروني.



يذكر أن 30 سبتمبر المقبل الفرصة الأخيرة للإيداع والمشاركة في السحب السنوي الكبير لحساب مليونير الدانة للفوز بجائزة مليوني دينار، والذي يقام في تاريخ 18 يناير 2024، بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وشركة ارنست أند يونغ.