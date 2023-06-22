

أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد، والذي أقيم يوم أمس في المقر الرئيسي للبنك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة. وقد أسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم وهم: لوزفيميندا جوارديانو علي، جاسم محمد عيسى البلوشي، سامية محمد رمضان بوشهري، طالب محمد عبدالله العبدالله، رائد فهد إبراهيم العبيد، لينا فلاح مرزوق المطيري، مشارى مبارك عبدالرزاق الخضير، علي صالح غلام سليم، خالد بندر سعيد بن عيد المطيري، زيد عادل سليمان الشهاب.



ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الحالية مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة. وتبقي الجوائز الربع سنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر.