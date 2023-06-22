ارتفعت الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين «التضخم» في الكويت بنسبة 3.69% في شهر مايو الماضي على أساس سنوي.



وأعلنت الإدارة المركزية للإحصاء أمس، عن ارتفاع معدل التضخم في الكويت 0.15% في مايو الماضي على أساس شهري، نظرا لارتفاع أسعار بعض المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية.



وقالت إن الرقم القياسي للمجموعة الأولى «الأغذية والمشروبات» ارتفع في مايو الماضي بنسبة 6.85% سنويا، كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية «السجائر والتبغ» بنسبة 0.30% على أساس سنوي.



وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة «الملبوسات» ارتفع بنسبة 6.80%، كما ارتفعت أسعار مجموعة «خدمات المسكن»، بنسبة 2.55% ومعدل التضخم في المجموعة الخامسة «المفروشات المنزلية» بنسبة 2.37%.



وبينت «الإحصاء» أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة «الصحة» ارتفع بنسبة 2.45%، في حين سجلت أسعار مجموعة «النقل» ارتفاعا بنسبة 2.99% في مايو الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 2022.



وأشارت إلى أن أسعار المجموعة الثامنة «الاتصالات» ارتفعت بنسبة 1.33% على أساس سنوي، كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة «الترفيه والثقافة» بنسبة 2.84% في حين أسعار المجموعة العاشرة «التعليم» بنسبة 0.48%.



وأضافت أن أسعار مجموعة «المطاعم والفنادق» ارتفعت على أساس سنوي في مايو الماضي بنسبة 3.49%، في حين ارتفعت أسعار مجموعة «السلع والخدمات المتنوعة» بنسبة 4.01%.