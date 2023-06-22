توقع مستشار إستراتيجي للسوق لدى«ون رويال» سام حيدر، أن يتجه بنك انجلترا الى رفع الفائدة بنصف نقطة مئوية في ظل استمرار ارتفاع التضخم.



وأضاف في مقابلة مع «العربية»، أن معدل التضخم في بريطانيا لشهر مايو جاء أعلى من التوقعات، ما يعزز التوقعات بأن يقدم بنك انجلترا على رفع الفائدة بـ50 نقطة أساس، فليس من المنطقي أن يكون معدل البطالة 3.5% تقريبا، ومعدل تضخم أساسي مرتفعا، وتوقعات السوق منقسمة بشأن احتمالية رفع الفائدة.



على جانب آخر، قال حيدر إن «الفيدرالي» الأميركي خلال الأسبوع الماضي رفع توقعات التضخم والفائدة خلال الفترة المقبلة، وفي الوقت نفسه ثبت سعر الفائدة، وهذه العوامل ستضغط عليه لأن يعود الى رفع الفائدة مجددا بوتيرة أسرع.



وأشار إلى تأثير مشكلة انتقال التضخم من السلع إلى قطاع الخدمات وارتفاع الأجور، وعندها يصبح رفع الفائدة أقل تأثيرا على كبح التضخم، وهو ما سيدفع «الفيدرالي» إلى رفعها بوتيرة أسرع. وتوقع حيدر هبوط أسواق الأسهم خلال الأشهر المقبلة تأثرا بركود الاقتصاد وتباطؤ النمو.