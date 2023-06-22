مفرح الشمري



استذكر جمهور مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي على مدى ساعتين «أغاني رباب» امس الاول في قاعة الشيخ جابر العلي الموسيقية من خلال فعالية حفل «من غير ميكرفون» التي قادها بنجاح المايسترو د.خالد نوري والذي اختار فيها عددا من الاغاني الجميلة للمطربة الكبيرة الراحلة رباب التي لايزال صوتها يعشقه الجميع بسبب لونها الغنائي الخاص وصوتها الشجي المؤثر سواء في الاغاني العاطفية او الاجتماعية او حتى في اغاني مقدمات المسلسلات التلفزيونية منذ الثمانينيات حتى اليوم.



الحفل من إنتاج شركة «سين للإنتاج الفني» وتضمن 14 اغنية وهي «لا تستغرب، اشمعنى انا، اجرح، احتمال انسى حبك، متعنين، جرح الزمن، انت بديت، جبرني الشوق، ارجوك، حاسب الوقت، مقدمة ونهاية مسلسل الغرباء، لا لحبك لا، احتمالاتك خطا، عساك مثلي» تصدى لغنائها كورال الفرقة الموسيقية بمشاعر صادقة وذلك بمشاركة الحضور الذي شاركهم بترديد عدد من الاغاني مثل «كانت مدينتنا ذهب» و«انت بديت» و«ارجوك» وغيرها من الاغاني الجميلة التي يحفظها الحضور عن ظهر الغيب.



وفي لمسة وفاء، استذكرت الفرقة الموسيقية الفنان الكبير الراحل عبدالكريم عبدالقادر في نهاية الحفل من خلال عزفها وغنائها لأغنية «ما نسيناه» فكانت مسك الختام بمشاركة الحضور وظهور صورة «بوخالد» في عمق المسرح تقديرا واحتراما لمشواره الفني الطويل.