القاهرة - محمد صلاح



أكدت الفنانة دوللي شاهين رفضها التام لمصطلح «السينما النظيفة»، وقالت إن السينما في عصرها الذهبي كانت تضم نجوما يستحيل تكرارهم مثل سعاد حسني ورشدي أباظة وهند رستم وصباح، معلقة: «دول أنظف الناس وألطفهم وأجملهم ويستحيل أن يأتي مثلهم ولن يتكرروا»، مشيرة إلى أنها تتعلم منهم ومتأثرة بهم جدا، وتتمنى لو أنها ولدت في ذلك العصر حتى تتسنى لها فرصة التمثيل معهم، خاصة مع الفنان الراحل رشدي أباظة.



وأبدت شاهين، في حوار تلفزيوني، عدم رغبتها في دخول ابنتها نور مجال التمثيل، لأن هذا المجال متعب ويحتاج جهدا كبيرا، ويتطلب دعما ومعارف وعلاقات، معلقة: «لأني بلا معارف وماحدش داعمني بقعد أوقات كتيرة بلا شغل.. الوسط الفني تحكمه الشللية»، لافتة إلى أنها لن تقف بوجه ابنتها في حال رغبت في ذلك على العكس ستدعمها وتقف إلى جانبها، لكن ستحاول أن تغير من اهتماماتها وستخبرها بكل الإيجابيات والسلبيات.



ورأت دوللي أن العرب بشكل عام لا يملكون «ثقافة الحب»، ولا يدركون أنه نعمة من الله يجب المحافظة عليها، لذلك لا يتصرفون معه بشكل جيد ويضيعونه ثم يبدأون باختلاق الأعذار، ملمحة إلى أنها تعيش حاليا قصة حب ومازالت تؤمن بأنه سر الحياة، وقالت إنها امرأة عقلانية وعاطفية.