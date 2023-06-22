محمد الجلاهمة ـ منصور السلطان



فتحت قوة الإطفاء تحقيقا لمعرفة ملابسات حريق أتى على 4 مركبات كانت متوقفة الى جوار احدى البنايات في منطقة الفروانية وتسبب الحريق في تفحم المركبات الاربع.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ الى ادارة العمليات المركزية عصر امس يفيد بوجود حريق مركبات في منطقة الفروانية. وأوضحت الإدارة ان إدارة العمليات المركزية وجهت فرقة إطفاء من مركز الفروانية الى موقع الحادث وعند وصول الفرقة تبين ان الحريق اندلع في 4 مركبات مقابل إحدى العمارات، وتم التعامل مع الحادث والسيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي إصابات تذكر.