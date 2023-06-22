

أنجز الجهاز الإداري لكرة اليد بنادي القادسية 4 صفقات محلية دفعة واحدة، لتجديد دماء الفريق الأول، تحضيرا لمنافسات الموسم القادم 2023-2024، الذي ينطلق في أكتوبر المقبل بالبطولة التنشيطية، وجاءت تعاقدات «الأصفر» مع كل من: محمد جاسم، ومحمود علي، والحارس عبدالله جرخي «موسمين»، وسلمان الشمالي «موسم».



وكانت ادارة الأصفر قد بدأت ترتيب أوراقها مبكرا، بتعيين ماضي المطيري مساعدا لمدير اللعبة، ثم التعاقد مع مدرب الصليبخات السابق حسين حبيب خلفا للصربي بوزو الذي انتقل لتدريب يد كاظمة.



كما حسم «الأصفر» وصيف الدوري الماضي ملف المحترفين الأجانب بالتعاقد مع الثنائي المونتنيغري فاسيلي كالوغيروفيتش، وفلادان ليبوفينا، قبل ضم الثلاثي المحلي سلمان الشمالي ومحمود علي ومحمد جاسم.



ومن المتوقع ان تنطلق تدريبات الفريق المحلية 5 أغسطس المقبل بمرحلة إعداد أولى محلية، على أن تعقبها مرحلة الاعداد الثانية بمعسكر خارجي في صربيا خلال الفترة من 15 أغسطس حتى الأول من سبتمبر المقبلين، استعدادا للموسم الجديد.