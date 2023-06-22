

أحرز الأولمبياد الخاص الكويتي أمس 6 ميداليات منها 3 ذهبيات و3 فضيات في رياضة الدراجات الهوائية ورفع الأثقال والفروسية ضمن منافسات اليوم الثاني من دورة الألعاب الصيفية للأولمبياد الخاص المقامة في برلين.



وقالت رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الكويتي هناء الزواوي إن الإنجاز الكبير جاء نتاج تدريبات مكثفة وثمار حرص الطاقم الفني والإداري بالتعاون مع اللاعبين بهدف تحقيق الفوز ورفع راية الكويت في المحافل الرياضية المختلفة.



وأوضحت أن المنتخب الوطني حقق 3 ميداليات ذهبية، منها ميدالية بسباق الدراجات للاعبة منار العلوي وميداليتان برفع الأثقال للاعب سلمان شهاب الذي حقق كذلك ميداليتين فضيتين للعبة ذاتها، وميدالية فضية واحدة للاعبة بسمة البصيلي برياضة الفروسية. من جانبه، أكد لاعب رفع الأثقال سلمان شهاب حرص المدرب على تهيئته لخوض المنافسة، الأمر الذي مكنه من تحقيق أربع ميداليات، منها اثنتان ذهبيتان وفضيتان، ما أسهم في إصراره على تحقيق المزيد من الميداليات. وقال إن متابعة رئيسة الوفد والطاقم الإداري والفني للفريق مكنته مع زملائه من تجاوز مخاوف قد تكون عائقا أمام تحقيق الإنجاز.



بدورها، أهدت لاعبة الدراجات الهوائية ومحققة الميدالية الذهبية بالمنافسة منار العلوي الإنجاز إلى الكويت وقيادتها الرشيدة، وإلى الطاقم الفني والإداري للفريق وجميع أبناء الشعب.



وقالت العلوي إنها رغم مواجهتها لمنافسة شديدة أمام الفريق الهولندي للدراجات والمعروف بمهارته العالية، إلا أنها تمكنت من التغلب على مخاوفها وإحراز الميدالية الذهبية بمنافسات الطريق (15 كيلومترا) دراجات.



وأشارت إلى أنها ستشارك اليوم بمسابقة 5 كيلومترات دراجات يليه في 25 يونيو الجاري سباق 10 كيلومترات، مؤكدة أن هذين السباقين بحاجة إلى لياقة وتمكن أكبر لاجتيازهما.



وتحدثت لاعبة الفروسية بسمة البصيلي فقالت إنه رغم هطول الأمطار أثناء المنافسة، فقد تمكنت من إحراز الميدالية الفضية بسبب التدريبات المتواصلة والإصرار على تحقيق الإنجاز.



وبذلك يرتفع مجموع الميداليات الكويتية في اليوم الثاني لدورة الألعاب الصيفية للأولمبياد الخاص الـ 16 المقامة في العاصمة الألمانية برلين إلى 7 ميداليات في رياضات مختلفة.