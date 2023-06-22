افتتحت أول من امس بطولة العالم الـ 18 للناشئين والأساتذة للسباحة بالزعانف في حمام السباحة الاولمبي بستاد القاهرة الدولي بمشاركة 36 دولة من بينها الكويت.



ورحب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية هشام حطب في كلمة له بكل الدول المشاركة ووفد الاتحاد الدولي للغوص، معربا عن سعادته باستضافة مصر للبطولة والثقة بخروجها بشكل مميز، وشهد حفل الافتتاح استعراض الوفود المشاركة فضلا عن عدد من العروض المائية والموسيقية.



ومن المقرر ان تقام بطولة العالم للناشئين للغوص والإنقاذ خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو الحالي وتعقبها بطولة الأساتذة التي تقام يومي 25 و26 من الشهر ذاته.



من جهته، أكد رئيس الاتحاد الكويتي للغوص ورئيس اتحاد غرب آسيا طلال السرحان استعداد الوفد الكويتي المشارك بالبطولة التي تعتبر «الأفخم» ضمن بطولات الاتحاد الدولي للغوص.

وقال: «إننا سعداء بالمشاركة في هذا المحفل الكبير والمنتخب الوطني حاضر وبقوة»، مشيرا الى أن المنافسة «هي الاولى بالنسبة لنا في مجال الناشئين والأساتذة».

بدوره، قال رئيس الوفد الكويتي ورئيس اللجنة الفنية في الاتحاد الكويتي للغوص هاني بن حسين إن المنتخب سيشارك في بطولتي الناشئين والأساتذة من خلال خمسة سباحين هم دانة الزواوي واسراء جاسم وعبدالعزيز الريش وسويد العجمي ومنصور المنصور.