مريم بندق



ثمنت مصادر حكومية، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، الخطوات الإيجابية المتخذة التي تمهد لإقرار صرف العلاوة الاجتماعية للكويتيين من أصحاب المشاريع متناهية الصغر ومنها تخفيف إجراءات منح التراخيص وتحديد الأنشطة المسموح بها.



وقالت إن 8 متطلبات تشكل شروطا لحسم إقرار منح العلاوة الاجتماعية للكويتيين من أصحاب المشاريع متناهية الصغر «المنزلية» سترفع الى مجلس الوزراء بناء على طلبه قريبا جدا.



وتتضمن المتطلبات الآتي:



٭ أن يكون المشروع مرخصا ومن المشاريع القائمة المنتجة أصلا أو الجديدة التي بدأت مرحلة الإنتاج الفعلي.



٭ عدم اشتراط مرور مدة زمنية على بدء المشروع، إذ يكفي أن يكون المشروع منتجا.



٭ ألا تتوافر لصاحب المشروع وظيفة بالحكومة أو القطاع الخاص.



٭ التفرغ لإدارة المشروع، وتقديم ما يفيد وجوده مثل الفواتير.



٭ توفير مكان مستقل في السكن الخاص يغطي متطلبات استمرارية المشروع، والموافقة على المرور الدوري من قبل الجهة المختصة.



٭ إكمال متطلبات التسجيل على الباب الخامس في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.



٭ وجود رخصة تجارية وحساب بالبنك وتعاملات قائمة مع الجهات الحكومية.



٭ إنجاز إجراءات هيئة القوى العاملة للموافقة على إذن عمل لهم يمهد لصرف العلاوة الاجتماعية.



واختتمت المصادر قائلة: إنه على الجهات الحكومية القيام بأعباء مثل الدعم المعنوي، وتوفير المواد الأولية للصناعات، وتقديم خدمات التمويل والتدريب، وتوفير مواقع وأماكن آمنة لتسويق منتجاتهم تشجيعا لإقبال الشباب على المشروعات متناهية الصغر التي تمثل نواة للمشروعات الكبيرة.

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