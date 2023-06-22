بشرى شعبان

أعلنت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.بيبي العميري، عن تشكيل فريق أصدقاء المعاقين برئاسة د.عيسى الجاسم وسحر الشوا نائبا للرئيس ومبارك البداح مقررا له، وعضوية كل من:



صالح بدر الظفيري ومنصور السرهيد والشيخة سهيلة الصباح ومطلق بركة النومس ود.عنود راشد الطيار ومها عبدالعزيز الحمدان وخالد فلاح المطيري ومحمد بسام القطان.



ويعنى الفريق بمتابعة ورصد جميع الانتهاكات والصعوبات التي تواجه ذوي الإعاقة والقيام بالمتابعة والإشراف والرقابة لضمان تنفيذ كل الحقوق الخاصة بذوي الإعاقة وحمايتهم من الأذى أو انتهاك كرامتهم من الأفراد أو أفراد الأسرة المباشرة أو من المؤسسات الحكومية والأهلية والتي تقدم كل الخدمات الحياتية في الدولة.