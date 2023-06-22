أعلن المدير العام للهيئة العامة للشباب بالتكليف مشعل السبيعي أن فترة الصيف ستشهد تنظيم الهيئة أكثر من 100 نشاط ودورة وورشة عمل للشباب في سبعة مراكز شبابية تابعة لها بالمحافظات الست بهدف تطوير مهاراتهم وتنميتها في مختلف المجالات الشبابية.

وقال السبيعي في تصريح صحافي اليوم إن هذه الأنشطة الهادفة لاستثمار أوقات فراغ الشباب خلال عطلة الصيف ستنطلق في الثالث من شهر يوليو المقبل وستقام بمراكز شباب القصور ومدينة جابر الأحمد والدعية والقادسية والشامية والعارضية إضافة إلى مركز القادسية الحرفي.



وأضاف أن من أبرز الأنشطة سيكون مشروع «هواياتي» للشباب من سن 13 عاما فما فوق ويتضمن إقامة ملتقيات ودورات متخصصة لتنمية هوايات الشباب مثل الرسم والتصوير والطبخ والقراءة والخط العربي وغيرها الكثير علاوة على إشراكهم في فعاليات رياضية، موضحا أن برنامج الأنشطة يتضمن عقد الكثير من دورات التدريب في العديد من المجالات ذات الاهتمام الشبابي على غرار الفنون والأدب والاقتصاد وبناء الشخصية وغيرها إلى جانب عقد دورات متخصصة في صناعة الحرف اليدوية في مركز القادسية الحرفي.



وعن مجال التكنولوجيا الحديثة والعلوم والفضاء أفاد بأن البرنامج خصص العديد من الأنشطة العلمية نظرا إلى أهميته البالغة في النهوض بالمجتمع، وسيتم عقد دورات وورش عمل في الطباعة ثلاثية الأبعاد وإنشاء تطبيق إلكتروني والتمديدات الكهربائية وتصميم مبان بالأبعاد الثلاثية وغيرها.



وبين أن خريطة أنشطة البرنامج الصيفي لم تغفل الأطفال من أعمار من 6 إلى 12 عاما وخصص لتلك الفئة السنية مشروع النادي الصيفي الذي يقام في عدد من المراكز الشبابية ويسعى لتنمية مهارات النشء وتطويرها في عدد من المجالات المحببة لهم وإكسابهم قيم المجتمع الأصيلة والحفاظ على هويتها، داعيا الشباب إلى التسجيل في النشاط الذي يرغبونه عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للشباب www.youth.gov.kw الذي يبدأ الأحد المقبل، وإلى متابعة منصات الهيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتعرف تفصيليا على هذه الأنشطة الموجهة كلها للشباب الكويتيين وستكون مجانية.