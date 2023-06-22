تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد اتصالا هاتفيا من وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة محمد بن أحمد البواردي والذي هنأه فيه بمناسبة توليه مهام منصبه الوزاري الجديد.

وعبر الشيخ أحمد الفهد عن شكره وتقديره لنظيره الإماراتي على هذا الاتصال والمشاعر الأخوية الصادقة والتي تعكس عمق العلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون والمصير المشترك الذي يجمع بين البلدين الشقيقين.



كما تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وبحث أوجه تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجانبين.