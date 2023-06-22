قنصلنا في جدة: القنصلية ستعمل خلال الموسم ولن تتوقف عن خدمة الحجاج

رئيس فريق «الصحة»: افتتاح العيادة والصيدلية في مقر البعثة وتوفير جميع الأدوية

رئيس فريق «الداخلية»: تأهيل 52 متدرباً من منظمي حملات الحج حول تدابير الدفاع المدني

أسامة أبو السعود

ثمّن نائب رئيس بعثة الحج الكويتية محمد ناصر المطيري الدور الذي تقوم به فرق البعثة منذ وصولهم إلى مكة المكرمة، حيث عملوا بجد واجتهاد استعدادا للمرحلة المقبلة التي تبدأ مع قدوم حجاج الكويت إلى الأراضي المقدسة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المطيري مع رؤساء فرق بعثة الحج الكويتية الذين يمثلون مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة، كما اطلع على أعمال الفرق، وآخر استعداداتها وبحث آخر المستجدات والترتيبات.



وقال المطيري في تصريح صحافي: الهدف الأساسي من الاجتماع مناقشة خطة العمل ووضع النقاط على الحروف ومعرفة الدور المنوط برؤساء فرق البعثة، مبديا ارتياحه واطمئنانه على سير العمل لما سمعه من رؤساء الفرق واللجان الذين أكدوا له أن جميع الفرق واللجان باتت على أتم الاستعداد لاستقبال وخدمة الحجاج، مؤكدا أن البعثة ستقوم بتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه جميع اللجان والفرق حتى يتمكنوا من خدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه.



وشدد على ضرورة استمرار التعاون مع جميع الفرق واللجان في البعثة من أجل المحافظة على الريادة التي حققتها البعثة في السنوات الماضية على مستوى العالم الإسلامي، مشيرا إلى أن رئيس بعثة الحج وكيل وزارة الأوقاف د.بدر المطيري يتابع أعمال البعثة أولا فأول ويشيد بالجهود التي تقوم بها فرق ولجان البعثة.



وأضاف: نسبة رضا الحجاج عن الحملات الكويتية في العام الماضي بلغت 96.2 ‎%‎ حيث لم تصلنا أي شكوى من أي حاج، وهذا دليل على تفاني وتكامل أعضاء بعثة الحج الكويتية في خدمة الحملات والحجاج، لافتا الى أن بعثة الحج الكويتية امتداد تاريخي وإرث مميز بدأ في العام 1956 ومرت خلال تلك السنوات بتطور كبير حتى وصلنا إلى هذه المرحلة من التطور، ورغم ذلك فإننا نطمح إلى المزيد من التطور، لاسيما بعد أن أصبحت هذه التجربة فريدة من نوعها.



وتابع: الكويت لم تبخل علينا بشيء بعد أن وفرت للبعثة كل احتياجاتها ولهذا يجب أن يكون العمل مضاعفا لخدمة حجاج بيت الله الحرام من الكويت، ولرفع اسم وعلم بلادنا عاليا في هذا الموسم الديني، وبالتالي يجب تقديم خدمة للحجاج تليق باسم الكويت.



من جهته، قال قنصلنا العام في جدة محمد سعود المطيري: كان لنا شرف المشاركة في اجتماعات اللجنة العليا للحج في الكويت والاطلاع عن كثب عن أعمال وجهد بعثة الحج الكويتية، كما شاركنا في الاجتماعات التي عقدت مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية والمشاركة في معرض اكسبو للحج، موضحا ان القنصلية الكويتية سوف تنشئ عدة مكاتب سواء في المطار أو البعثة وغيرهما، وذلك بهدف تقديم خدمة سريعة وسهلة للحجاج وفي حال حدوث أي طارئ، رغم وجود عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية في موسم الحج، إلا أن القنصلية لن تتوقف عن العمل لخدمة الحجاج.

«الإعلام»



بدوره، أكد رئيس فريق وزارة الإعلام د.خالد العنزي جهوزية الفريق لأداء عمله على أكمل وجه، حيث ان تغطياته الإعلامية آخذة في التصاعد بشكل تدريجي من خلال بث التقارير ونشرات الأخبار سواء في الإعلام التقليدي أو الحديث، وقد تم بدء نشر عدة تقارير عبر التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، ومع بدء المناسك سيبلغ العمل ذروته، وسيكون هناك بث مباشر.

«الصحة»



وأبدى رئيس فريق وزارة الصحة د.عبدالرحمن المطيري استعدادات الفريق لتقديم الخدمات الطبية للحجاج، لاسيما بعدما تم افتتاح العيادة والصيدلية في مقر البعثة وتوفير جميع الأدوية، وكذلك توفير سيارات الإسعاف، كما تم التواصل مع المسؤولين في وزارة الصحة السعودية للحصول على التصاريح اللازمة في حال ادخال أي مريض في المستشفيات السعودية، وسوف يقوم أطباؤنا بمتابعة وزيارة جميع الحالات هناك.

«الأوقاف»



من ناحيته، ذكر رئيس فريق وزارة الأوقاف سطام المزين أن الوفد يتألف من ثلاث لجان هي لجنة الإشراف والتقييم ولجنة المشاعر، ولجنة التفويج والمطار، وقامت اللجنة الأولى بنحو 110 زيارات للكشف على سكن الحملات حتى الآن، والثانية بتسليم الحملات مقارها في مشعر عرفات، كما تم توزيع المقرات على الحملات في مشعري مزدلفة ومنى، وفيما يتعلق باللجنة الثالثة فقد وصل يوم الثلاثاء 160 حاجا والاربعاء 800 حاج وأمس الخميس أكثر من 1200 فيما يصل اليوم الجمعة أكثر من 6200.

«الداخلية»



من جهته، قال رئيس فريق وزارة الداخلية «الدفاع المدني» العميد جمال الفودري: تم تنظيم دورة في شهر مايو الماضي لتأهيل 52 متدربا من منظمي حملات الحج حول تدابير الدفاع المدني والمتضمنة إرشادات مهمة للحجاج أثناء تأدية المناسك، كما تم إعداد نموذج تصريح مركبة للحملات الكويتية وتوزيع بروشورات توعوية خاصة بالأمن والسلامة على الحملات، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع مع الدفاع المدني السعودي، كما قمنا بزيارات عدة إلى مقار الحملات في سكنهم، وسنقوم بزيارات إلى مقارهم في المشاعر المقدسة.

«الإطفاء»



وبين رئيس فريق قوة الإطفاء العام العميد عبدالعزيز البناي: قمنا في شهر رمضان المبارك بالكشف عن سكن الحملات، وكل ما يهمنا هو سلامة الأرواح أولا وهي من أولوياتنا ثم حماية الممتلكات وقد تم التأكد من خلال تلك الجولات على الاشتراطات الضرورية، كما تم التعاون مع فريق الدفاع المدني وتقديم عدة محاضرات إرشادية.

الخدمات الإدارية



وفي السياق ذاته، قال رئيس فريق الخدمات الإدارية في البعثة محمد شباب السعيدي إن الفريق يضم 4 لجان هي: لجنة الدعم الفني التي تقدم جميع الخدمات المساندة لأعضاء البعثة، وكذلك تشغيل شبكة الإنترنت في مقر البعثة وغيرها من الخدمات الأخرى، ولجنة النقليات التي قامت بتوزيع السيارات على جميع فرق ولجان البعثة وكذلك لجنة العلاقات العامة التي ستقوم بتلقي الشكاوى والرد عليها إن وجدت واستقبال الوفود الزائرة، أما اللجنة الرابعة فهي لجنة متابعة عقود الحملات.

«الهلال الأحمر»



قال رئيس فريق جمعية الهلال الأحمر عبدالله هندي: منذ قدومنا إلى الأراضي المقدسة عقدنا اجتماعا مع جمعية الهلال الأحمر السعودية، وسننظم العديد من الدورات المهمة في بعثة الحج الكويتية تتعلق بالإسعافات الأولية ونأمل من الجميع حضورها لاسيما من منظمي حملات الحج.