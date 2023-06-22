الفضلي: إضافة اللغتين الكورية والصينية مع بداية العام الجامعي 2023-2024

برنامج لتعليم اللغة العربية للديبلوماسيين من غير الناطقين بها مع بداية العام الجامعي مجاناً

نظمت جامعة الكويت اللقاء التعريفي الأول للسفراء وأعضاء الهيئة الديبلوماسية والملاحق الثقافية والهيئات الخيرية للدارسين من مختلف دول العالم الشقيقة والصديقة أول من أمس في مدرج المبنى الإداري بمدينة صباح السالم الجامعية بحضور القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.ضاري الحويل، والقائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د.رواء الجارالله، ومدير مركز اللغات د.خالد الفضلي، حيث تناول اللقاء مجموعة من الموضوعات حول آلية القبول ومواعيده وكيفية تقديم طلبات الالتحاق بجامعة الكويت والخدمات التي توفرها الجامعة.



وفي هذا الصدد، أكد القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.ضاري الحويل حرص جامعة الكويت على احتضان كل الدول بين أسوارها الأكاديمية واعتبارها بيتا لأكثر من 85 دولة حول العالم، مما يدل على دور الجامعة الريادي في استقطاب الطلبة وتفاعلهم من خلال دراستهم واندماجهم مع ثقافة المجتمع الكويتي ذات الطابع المتميز، تمهيدا لنقل هذه الثقافة والصورة المشرفة عن الكويت إلى بلدانهم بعد التخرج، ولتظل جامعة الكويت مصدرا مهما للإنتاج الفكري والأكاديمي في المنطقة العربية والعالمية.



بدورها، شكرت القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د.رواء الجارالله الدعوة لحضور هذا اللقاء الذي من شأنه أن يثري العملية الأكاديمية في جامعة الكويت، لما له من أثر كبير في التعليم، لافتة الى أن جامعة الكويت تتميز بالعلاقات الثقافية والأكاديمية والروابط المتأصلة مع مختلف دول العالم العربي والغربي، الأمر الذي يعود بالنفع على الطالب الدارس في جامعة الكويت لتطوير مهاراته وثقافته.



وذكرت الجارالله أن جامعة الكويت تحتوي على مجموعة من التخصصات المختلفة الطبية والعلمية والأدبية بمختلف كلياتها، مشيرة إلى أنه يتم قبول الطلبة بحسب اللوائح والنظم الجامعية التي يستطيع الجميع الوصول إليها بسهولة من خلال موقع جامعة الكويت ووسائل التواصل الاجتماعي.



من جانبه، ذكر مدير مركز اللغات بجامعة الكويت د.خالد الفضلي أن برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها يعتبر إحدى الركائز الأساسية بجامعة الكويت للانفتاح على الثقافات الأخرى بمختلف دول العالم، حيث يستقبل مجموعة كبيرة من الطلبة، وهو عبارة عن سنة أكاديمية بثلاثة فصول من خلال برنامج مرن.



وبين الفضلي أن مركز اللغات يسعى إلى إضافة أكبر عدد من اللغات العالمية لتدريسها في جامعة الكويت، كاشفا أنه سيتم إضافة اللغة الكورية واللغة الصينية مع بداية العام الجامعي 2023-2024، وأن المركز بصدد إدراج اللغة التركية واللغة الهندية، وأن تطرح مقررات مركز اللغات كمواد اختيارية لجميع طلبة الجامعة، مؤكدا أن جامعة الكويت مستعدة لتدريس مختلف اللغات وفق الأطر واللوائح المتبعة، معلنا أنه ببادرة تعتبر الأولى من نوعها سيقوم مركز اللغات بالتعاون مع كلية الآداب بوضع برنامج للديبلوماسيين لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مع بداية العام الجامعي الجديد بشكل مجاني.