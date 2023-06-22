عقدت اللجنة التنسيقية الحكومية اجتماعها الأول اليوم الخميس في مجلس الأمة مع اللجنة التنسيقية النيابية، للتشاور حول الأولويات التشريعية المزمع إقرارها في دور الانعقاد الأول.

وحضر الاجتماع من الجانب النيابي النواب د. حسن جوهر وعبد الله فهاد العنزي ود. عادل الدمخي وفهد فلاح بن جامع وفهد المسعود ومتعب الرثعان وعبد الله تركي الأنبعي وسعود العصفور وأسامة الشاهين.

ومن الجانب الحكومي، حضر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح.

يذكر أن مجلس الأمة وافق بالإجماع في جلسته الأولى من دور الانعقاد الحالي على توصية نيابية بشأن مد دور الانعقاد حتى الانتهاء من التشريعات الأربعة المعلن عنها، للعمل على إقرارها قبل فض دور الانعقاد الجاري.