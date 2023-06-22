الفهد للخريجين: أدعوكم إلى تنمية مهارتكم القيادية واستكمال مسيرة البناء والتطوير لقواتنا المسلحة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد أن أساس تقدم الجيوش وتطورها يكمن في تسليحها الحديث وكوادرها البشرية المدربة وكفاءة وتميز قادتها في مواجهة وإدارة مختلف الأزمات والتحديات، وذلك بفضل ما يتمتعون به من تأهيل علمي أكاديمي وعملي ميداني يدركون من خلاله حجم المهام والواجبات الموكلة إليها، والمسؤولية الملقاة على عاتقها في قيادة وحداتها العسكرية ورعاية وإعداد منتسبيها ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي لديهم.

جاء تصريح الشيخ أحمد الفهد خلال رعايته وحضوره صباح الخميس حفل تخريج دورة القيادة والأركان المشتركة رقم (27) حيث بدأت مراسم الحفل بعزف السلام الوطني ثم تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، بعدها ألقى آمر كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة بالتكليف العميد الركن طيار فيصل حمود الشمري كلمة رحب فيها براعي الحفل والحضور، وأكد خلالها أن العلم والمعرفة هما أساس النجاح والتميز ومعيار رقي الامم وازدهارها على جميع الاصعدة وفي كل المستويات بدءا من المستوى الشخصي مرورا بالمؤسسات وصولا الى الدولة، ومن هذا المنطلق تهدف كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة إلى تحقيق الريادة في التعليم العسكري على المستوى العملياتي ولكي تكون صرحا عسكريا أكاديميا شامخا يغرس في نفوس منتسبيه المبادئ والقيم العسكرية النبيلة، ويزرع في عقولهم الفكر المستنير، والعلم العسكري الحديث.

بعد ذلك، تفضل راعي الحفل بتوزيع الشهادات والجوائز على الخريجين وتكريم المتفوقين والمتميزين منهم، وهنأهم على تميزهم واجتيازهم لهذه الدورة بنجاح، معربا لهم عن فخره واعتزازه برعاية هذا الحفل، كما رحب بالمشاركة الفعالة والمتميزة لضباط وزارة الداخلية، والحرس الوطني، وبالضيوف الأعزاء من ضباط الدول الشقيقة والصديقة، والتي تعكس مشاركتهم عمق علاقات التعاون والتنسيق والعمل العسكري المشترك بين الكويت ودولهم.

ونقل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد تحيات وتهنئة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لخريجي دورة القيادة والأركان المشتركة وتمنياتهم لهم بدوام التوفيق والسداد والنجاح، كما أعرب الفهد عن شكره وتقديره لقيادة ومنتسبي كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة على ما بذلوه من جهود وعمل مخلص دؤوب أثمر الاحتفال بتخريج كوكبة متميزة من الضباط القادة والذين دعاهم إلى ترجمة الدروس المستفادة من هذه الدورة إلى واقع عملي ميداني ومواصلة العمل على تنمية مهاراتهم القيادية واستكمال مسيرة البناء والتطوير للقوات المسلحة، سائلا المولى عز وجل أن يديم على بلدنا الحبيب نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة في ظل قيادتنا الحكيمة.

حضر حفل التخريج وكيل وزارة الدفاع الشيخ د. عبدالله المشعل ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، ورئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن مهندس دكتور غازي الشمري، والمعاون للعمليات والتدريب بالحرس الوطني اللواء الركن فالح شجاع وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش ووزارة الداخلية والحرس الوطني ورؤساء المكاتب والملاحق العسكرية لدى البلاد.

الجدير بالذكر أن عدد الضباط الدارسين في دورة القيادة والأركان المشتركة رقم 27 قد بلغ (104) دارسين منهم (55) ضابطا من الجيش الكويتي و(4) ضباط من وزارة الداخلية و(9) ضباط من الحرس الوطني وعدد (36) ضباطا من منتسبي القوات المسلحة بالدول الشقيقة والصديقة.