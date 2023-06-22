ثامر السليم

عقد مجلس الجامعات الحكومية اجتماعه رقم (2023/3) برئاسة وزير التعليم د.حمد العدواني، وبحضور أعضاء المجلس.



وأعلن الأمين العام للجامعات الحكومية د.عادل المانع في تصريح صحافي بعد الاجتماع، أن المجلس صدق في اجتماعه على محضر الاجتماع رقم (2023/2) لمجلس الجامعات الحكومية المنعقد بتاريخ 2023/5/17، كما أحيط المجلس علما بتقرير متابعة قرارات المجلس في اجتماعه رقم (2023/2) المنعقد بتاريخ 2023/5/17.



وأشار المانع إلى أن المجلس اطلع في اجتماعه على البنود المدرجة على جدول الأعمال، منها على سبيل المثال لا الحصر: عرض التقرير النهائي لسياسة التعليم العالي والبحث العلمي المقدم من اللجنة المشكلة من مجلس الجامعات الحكومية بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، فكان من أبرز توجيهات التقرير: إنشاء نظام مركزي للقبول في التعليم العالي، وإنشاء برنامج وطني للبحث العلمي، وتوسيع نطاق عمل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ليشمل ضمان جودة التعليم والتدريب التقني والمهني، وتشكيل لجنة عليا للإشراف على التعليم العالي والبحث العلمي، وتطوير أداء وعمل أعضاء هيئة التدريس، وتقديم مبادرات تركز على اقتصاد المعرفة وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والجامعات.



وأفاد د.المانع بأن المجلس اعتمد القواعد الأساسية للقبول والتحويل في جامعة الكويت للعام الجامعي (2024/2023) وناقش أبرز التعديلات عليها وانتهى إلى تفويض وزير التعليم في شأن اعتماد الأعداد النهائية المقرر قبولها في جامعة الكويت وفقا للنسب والشروط المعتمدة، كما ناقش المجلس واعتمد انشاء وتسمية الكلية الجامعية للدراسات التكاملية في جامعة عبدالله السالم.