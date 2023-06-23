يستهل برشلونة حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الإسباني لكرة القدم في مواجهة مضيفه خيتافي في نهاية الأسبوع الثاني من أغسطس، بموجب جدول مباريات موسم 2023-2024 الذي اصدره الاتحاد الاسباني للعبة أمس.



وكان الفريق الكاتالوني توج بطلا في نهاية الموسم الفائت وذلك للمرة الأولى منذ عام 2019.



يذكر ان فريق المدرب تشافي هرنانديز سيخوض مبارياته «البيتية»، وأولها في الدوري أمام قادش في 20 أغسطس، طوال الموسم المقبل على ملعب لويس كومبانيس وهو الملعب الذي كان مسرحا للالعاب الاولمبية الصيفية في برشلونة عام 1992 والواقع على تلة مونتجويك، وذلك لان ملعب كامب نو يشهد اعادة ترميم مهمة بدأت في الأول من يونيو ومن المتوقع ان تنتهي بعد 3 سنوات.



اما ريال مدريد الذي حل ثانيا الموسم الماضي واحرز مسابقة الكأس، فيحل ضيفا على اتلتيك بلباو في سان ماميس، في حين يستقبل اتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث غرناطة العائد الى مصاف اندية النخبة.



وتقام مباراة الكلاسيكو بين القطبين برشلونة وريال مدريد، ذهابا في برشلونة في نهاية أسبوع 29 اكتوبر ضمن المرحلة الحادية عشرة وايابا على ملعب سانتياغو برنابيو في نهاية أسبوع 21 أبريل في المرحلة الثانية والثلاثين، فيما ينتهي الدوري في 26 مايو 2024.



وفي باقي مباريات المرحلة الأولى، يلعب ألميريا مع رايو فايكانو، وسلتا فيغو مع أوساسونا، وإشبيلية مع فالنسيا، ولاس بالماس مع مايوركا، وفياريال مع ريال بيتيس، وقادش مع ديبورتيفو ألافيس.



هذا، ومدد ريال مدريد عقد مدافعه المخضرم خوسيه إغناسيو فرنانديز إغليسياس «ناتشو» لعام إضافي وتحديدا حتى يونيو 2024، حسب ما أفاد النادي الملكي.



ودافع ناتشو (33 عاما) عن «الملكي» خلال 22 عاما، منذ انضمامه إلى فريق أكاديمية النادي ما دون 11 عاما في 2001.



وخاض ناتشو 319 مباراة مع الفريق الأول لريال، وفاز بـ 23 لقبا، أبرزها دوري الأبطال 5 مرات، و«الليغا» المحلية 3 مرات.



كما ارتدى قميص منتخب «لا روخا» خلال 24 مباراة دولية، وتوج أخيرا بطلا للنسخة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية 2023.



وبات ناتشو ثاني لاعب يمدد عقده مع ريال بعد لاعب خط الوسط الألماني توني كروس (2024).



وخسر ريال جهود قائده المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الذي وقع مع الاتحاد السعودي، فيما استهل تعاقداته للموسم الجديد بصفقة مع بوروسيا دورتموند الألماني انتقل بموجبها الشاب الإنجليزي جود بيلينغهام إلى صفوفه، كما ضم المهاجم المخضرم خوسيلو.