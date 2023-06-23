عبدالعزيز الفضلي



برعاية وزير التعليم د.حمد العدواني أقامت مدارس التربية الخاصة حفلا تكريميا لخريجي دفعة 2023 من طلاب وطالبات مدارسها المختلفة.



وقال ممثل راعي الحفل الوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة د.غانم السليماني في تصريح للصحافيين ان فرحتنا لا توصف، ونحن نرى ابناءنا من ذوي الاحتياجات الخاصة خريجين وبدرجة عالية من التفوق والتميز بعد مسيرة حافلة بالعطاء والجهد ساهمت فيها وزارة التربية وأولياء امورهم. وأشار د.السليماني الى ان هذا الانجاز يدل على حرص ابنائنا على مواصلة دراستهم وتحصيلهم العلمي حتى يصلوا لأعلى المراكز، مؤكدا حرص الوزارة على توفير كل ما يحتاجه ابناؤنا الطلبة وتسهيل كل امورهم وإزالة كل المعوقات امامهم، مشيدا بجهود الهيئة التعليمية والإدارية في مدارس التربية الخاصة وبتعاون اولياء الامور المستمر مع الادارات المدرسية.



بدوره، قال مدير ادارة مدارس التربية الخاصة علي العتيبي في تصريح للصحافيين ان الكويت تولي اهتماما كبيرا بأبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعمل جاهدة بجميع اجهزتها على توفير كل السبل لكي يتحقق لهذه الفئة آمالها وطموحاتها، مشيرا الى اننا نحتفل اليوم بتكريم كوكبة من ابنائنا وبناتنا الطلبة ويقارب عددهم 103 طلاب وطالبات من جميع مدارس التربية الخاصة متوشحين بوشاح التميز والتفوق قاطفين ثمار العطاء عبر مسيرة تعليمية بذلوا فيها أسمى لحظات المثابرة والاجتهاد ليتوجوا على منصة التخرج مقبلين على مرحلة جديدة من حياتهم التعليمية.



واضاف انه سيسمح بدخول الجامعة اصحاب الاعاقات البصرية والسمعية والحركية اضافة الى التحاقهم في البعثات الخارجية، مشيرا الى ان خريجي الاعاقة الذهنية سيحصلون على دبلوم مهني تخصص ويتم توظيفهم عن طريق ديوان الخدمة المدنية بالدرجة السابعة.



وبارك العتيبي للخريجين بالتفوق، داعيا الله ان يوفقهم لما يطمحون اليه لخدمة هذا الوطن المعطاء.