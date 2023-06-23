دعت الجمعيــــة الكويتية لدعم المخترعين والابتكار السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى إيلاء دعم المبتكرين والمخترعين الكويتيين الاهتمام اللازم، لاسيما أن الكفاءات الكويتية أثبتت جدارة وحضورا فاعلا في جميع المجالات ولديها الإمكانيـــات لتقديم أفكار ومشاريع تطويرية.



وأكدت رئيسة الجمعية د.فاطمة الثلاب، في تصريح لها أن الجمعية تتطلع لأن تكون قضايا المبتكرين الكويتيين حاضرة في مقترحات النواب والخطط والبرامج الحكومية، وتقديم كل سبل الدعم للمخترعين الكويتيين وتبني المواهب الواعدة، مشيرة إلى أن أعداد براءات الاختراع العالمية المسجلة باسم كويتيين في تزايد مستمر وأبناء الكويت سجلوا حضورا فاعلا في مختلف المجالات العلمية والتقنية والصحية ونالوا شهادات تقدير عالمية عن جدارة.



وشددت الثلاب على أن منتسبي الجمعية لن يألوا جهدا في رفد مؤسسات الدولة بالخبرات والأفكار التي تساهم في التطوير وخطـــط التنمية، خاصة أن المبتكرين الكويتيين لديهم القدرة على إيجاد حلول جذرية للعديد من المشاكل المتعلقـــة بالبنيـــة التحتيــــة وكذلك قضايا البيئـــة، داعية مؤسسات الدولة إلى الاستفادة مـــن تلك الخبــرات لما فيه مصلحــة الكويـــت.



وتقدمت باسمها وباسم منتسبي الجمعية بالشكر والتقدير الى معهد الأبحاث الكويتية والمعهد العربي للتخطيط ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي لدعمها المتواصل لأنشطة الجمعية والتعاون المثمر في إيصال رسالة الجمعية للمجتمع ونشر ثقافة الإبداع والابتكار في أوساط الجمهور.