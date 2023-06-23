شراكتنا مع «البناء البشري» أسفرت عن تدريب 158 من ذوي الإعاقة وتوظيف 112 منهم

العميري: «ذوي الإعاقة» تتابع التزام المؤسسات الحكومية بتوظيف نسبتها من ذوي الاحتياجات



عاطف رمضان



أشاد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود بتعاون القطاعين الحكومي والخاص مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والذي ساهم بتوظيف 71% من اجمالي الخريجين، مؤكدا ان ذلك يبعث على الفخر والاعتزاز، معربا عن أمله في مزيد من التعاون لمستقبل افضل، لافتا الى ان «الشؤون» لن تدخر جهدا لدعم هذه الفئة وكل الفئات المستحقة.



وقال السعود في تصريح صحافي أمس على هامش رعايته حفل تخريج الدفعة الرابعة للأشخاص ذوي الاعاقة للعام التدريبي 2022/2023 ضمن مبادرة «شركاء لتوظيفهم»: شعرنا بفرحة الطلبة وأولياء الأمور، مشيرا الى أن دخولهم كعنصر فاعل في المجتمع امر أثلج الصدر ويبعث على الأمل، ويؤكد ان هذا الوطن معطاء بجميع أبنائه.



وأعرب عن فخره بالشراكة الاستراتيجية مع منظومة البناء البشري التي أسفرت عن تدريب 158 من الأشخاص ذوي الاعاقة وتوظيف 112 منهم في القطاعين الحكومي والخاص خلال 4 دفعات متواصلة، مبينا ان هذا دليل على الهمة والإصرار من قبل المنظمين على تحقيق النجاح والوصول بهذه الفئة إلى أعلى درجات النهوض بمستوياتهم المهارية والمهنية وفق برامج تدريبية ورؤية واضحة.



وفي كلمته خلال الحفل، قال: يسرني أن أكون بينكم في حفل تخريج الدفعة الرابعة لأبنائي وبناتي من فئة الأشخاص ذوي الاعاقة، ضمن فعاليات حملة شركاء لتوظيفهم التي أطلقتها الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة عام 2018، بالشراكة الاستراتيجية مع منظومة البناء البشري، حيث عملوا بكل صدق ووطنية وعزم، حرصا على المشاركة في تنمية الوطن وفق رؤية كويت 2035، بما يسهم في تنفيذ التزامات الكويت الدولية والدستورية في مجال حماية حقوق ذوي الإعاقة وتعزيزها خاصة بعد انضمام الكويت الى اتفاقية الأمم المتحدة حول هذا الشأن.



وتابع: أشكر «ذوي الإعاقة» على جهودها الدؤوبة في رعاية أبنائنا وبناتنا، معربا عن أمله في مواصلة المشاركة الفاعلة لدفع مسيرة وعجلة التقدم لخدمة وطننا الغالي.



من جانبها، قالت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د.بيبي العميري ان الهيئة تعمل على التواصل مع جميع المؤسسات الحكومية والأهلية للالتزام بنسبة التوظيف، مشيرة إلى أهمية زيادة تفعيل التوظيف خلال السنوات المقبلة.



وأكدت العميري على عمل الهيئة لمتابعة المؤسسات الحكومية للتأكد من التزامها بتوظيف 4% من الأشخاص ذوي الاعاقة، لافتة الى وجود جهات حكومية غير ملتزمة بنسبة التعيين، في حين ان الهيئة تجاوزت النسبة المقررة بتوظيف 13%.



وفيما يتعلق باعتصام موظفي التأهيل المهني، قالت: نقدر عمل الموظفين في مركز التأهيل المهني والتدريب، كما انهم قدموا الكثير من العطاءات للهيئة ونشعر بمعاناتهم ولكننا ملتزمون بتعليمات الجهات الرقابية والأمر لا يتعلق بالحرمان ولا قطع البدلات ولكن امتثالا لقوانين الدولة والمؤسسات الرقابية.



ولفتت الى ان الشراكة مع المؤسسات الحكومية والأهلية وجمعيات النفع العام حقيقية وتساهم في تفعيل مشروع الدمج الحقيقي، مؤكدة ان هذا الدمج حاجة ضرورية يجب تطبيقها على ارض الواقع، ليكون للاشخاص ذوي الاعاقة مكان حقيقي في رؤية 2035.



وفي كلمة للمجتمع المدني، قال الرئيس التنفيذي لـ«نماء الخيرية» سعد العتيبي: نشهد حفل تخريج الدفعة الرابعة لأبنائنا وبناتنا من ذوي الإعاقة بعد ان تم تدريب 158 وتوظيف 112 منهم في القطاعين الحكومي والخاص خلال 4 دفعات متواصلة بنسبة 71%، مشيرا الى ان هذه الفئة حظيت باهتمام الجمعيات الخيرية والإنسانية والجهات الرسمية.



بدورها، استعرضت المدير العام لمنظومة البناء البشري لتدريب الفئات الخاصة م.عواطف السلمان بعض المؤشرات حول قياس الأداء لعملية التدريب والتوظيف للدفعات الأربع.



وفي السياق ذاته، ألقت الشيخة شيخة العبدالله كلمة أشارت خلالها الى ان الكويت شهدت خلال الفترة الأخيرة انتخابات مجلس الامة وحفل تخريج الدفعة الرابعة لأبنائنا من ذوي الإعاقة، كما يقام في برلين احتفال للألعاب حصدت الكويت خلاله 7 ميداليات.