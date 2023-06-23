بداح العنزي



أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة تعميما بالالتزام بالتوصيات الواردة في تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي.



وقال الشعلة في التعميم:



لمقتضيات المصلحة العامة، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 1177 المتخذ باجتماعه رقم 46 - 3 / 2023 بتاريخ 7/11/2020 والذي ينص في البند (ثانيا) منه على: «تكليف جميع الوزارات والجهات الحكومية كل فيما يخصه بمعالجة الملاحظات وتنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير المشار إليه اعلاه، وذلك بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي».



على جميع القطاعات والإدارات العاملة بالبلدية - كل فيما يخصه - الالتزام بالتوصيات العامة الواردة في التقرير السنوي لجهاز متابعة الأداء الحكومي لعام 2021 في المشروعات الإنشائية التابعة لبلدية الكويت وهي كالتالي:



1 - الالتزام بالشروط العامة للعقود فيما يخص مسؤولية المقاول بتوفير التيار الكهربائي المؤقت والمياه اللازمة لأعمال الاختبارات والتشغيل Commissioning & testing.



2 - التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء قبل طرح المشروعات لضمان تزامن توفير التيار الكهربائي الدائم مع انتهاء وتسليم الأعمال بالمشروعات وتحديد الجهة المسؤولة عن الأعمال الكهربائية والمدنية المتصلة به.



3 - مراجعة الجهات الحكومية الخدمية مرة أخرى قبل طرح عقود التنفيذ بعد اعتماد التصميم، وذلك لتحديث البيانات وأخذ الموافقات والمتطلبات الجديدة لإدراجها في عقد التنفيذ قبل الطرح لتفادي إصدار اي اوامر تغييرية ناتجة عن متطلبات جديدة لدى الجهات الخدمية.



4 - التنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لتحديد آلية معتمدة عند الحاجة لحماية خطوط وأنابيب النفط والغاز وغيرها المتقاطعة مع المشروعات المستقبلية وإدراج الحلول المعتمدة لحماية هذه الخطوط والأنابيب في العقود المستقبلية.



5 - دراسة ادراج بند للتشجير والزراعات التجميلية ضمن اعمال العقود التي تتطلب ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.



6 - المحافظة على الجانب البيئي عند القيام بأعمال المشاريع الإنشائية وذلك عن طريق تجنب التلوث والضوضاء والالتزام بما ورد في قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والقرارات التابعة له.



7 - الحرص على تحديث الدراسة المرورية عند اصدار اي امر تغييري قد يؤثر على الحركة المرورية.



8 - أن تتضمن اتفاقيات التصميم وعقود التنفيذ استخدام نظام نمذجة معلومات البناء building information، modeling bim بحيث يشمل النظام معلومات المباني كاملة بما في ذلك عمليات بناء وتشغيل المنشأة لما له من مميزات.



9 - عدم تسلم المشروعات ابتدائيا الا بعد التأكد من تنفيذ جميع بنود العقد وجودة التنفيذ.



10 - قيام مقاول المشروع بأعمال الصيانة اللازمة شاملة الأجهزة والمعدات خلال الفترة من التسليم الابتدائي الى التسليم النهائي.



مادة 6: ترفع اللجنة تقريرا بنتائج عملها وما انتهت اليه من توصيات الى وزير الدولة لشؤون البلدية لاعتمادها واتخاذ اللازم بشأنها.



مادة 7: مدة عمل اللجنة ستة أشهر من تاريخ اول اجتماع لها او لحين الانتهاء من عملها ايهما اقرب.