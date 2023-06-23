عبدالله الراكان



شنت البلدية أمس حملة موسعة لرصد مخالفات سكن العزاب في مناطق السكن النموذجي والخاص بمنطقة الفحيحيل في الأحمدي، وذلك مواصلة لما بدأته قبل أيام، حيث تم توجيه العديد من الإنذارات لقطع التيار الكهربائي عن المساكن التي رصدت ولم يتجاوب ملاكها. ترأس الحملة رئيس فريق الطوارئ والتدخل السريع بفرع بلدية الأحمدي م.خالد الفضلي بمشاركة وزارتي الداخلية والكهرباء والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للبيئة. وقال م.خالد الفضلي: بتوجيه من مدير عام البلدية بالإنابة م.سعود الدبوس، نفذ فريق الطوارئ والتدخل السريع بفرع بلدية الأحمدي جولة ميدانية على مخالفات سكن العزاب بمنطقة الفحيحيل، وتم تشكيل لجنة لرصد مخالفات العزاب في مايو الماضي وبدأنا جولاتنا الميدانية منذ أسبوعين تقريبا حيث قمنا بجولات على معظم مناطق محافظة الأحمدي ولدينا 7 قسائم سكنية عليها شكاوى وبلاغات. ولفت الفضلي إلى أن الإجراء الحالي هو توجيه إنذارات بشأن إخلاء العزاب وإنذار بناء داخل حدود العقار، ورصدنا بناء غرف الصفيح وتجاوزات في البناء، كما أن هناك تعديا على أملاك الدولة في الارتداد إذا لم يتعاون معنا مالك العقار خلال مدة الإنذار سوف نقوم بتحرير محضر سكن عزاب ومحضر مخالفات البناء، مشيرا إلى أن «البيئة» يعاينون الصرف الصحي بحيث إن كان هناك وصلات غير قانونية هذا بالإضافة إلى «الكهرباء» ستقوم بالقطع الجزئي للتيار الكهربائي. وأشار إلى أنه من الإجراءات التي ستتخذ بحق الوافدين الإبعاد الإداري، وهذا بحق الوافد المستثمر، حيث يقوم الوافد بتأجير العقار من المالك ويقوم بتأجيره للغير من العزاب، أما العزاب القاطنون في السكن فستقوم هيئة القوى العاملة بالتعامل معهم ومحاسبة كفلائهم.