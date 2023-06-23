بداح العنزي



أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة التعديلات على الوزارات ذات الصلة بنشاط البلدية على الموقع الرسمي للبلدية.



وترأس اللجنة نائب المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات وعضوية كل من مدير ادارة مركز نظم المعلومات، مدير ادارة التنسيق التابع لمدير عام البلدية، مدير ادارة التطوير والتدريب، مدير ادارة العلاقات العامة، ممثل عن الادارة القانونية لا يقل عن درجة مستشار، م.دانة معرفي من مكتب مدير عام البلدية، ليلى ربيع اليوحه من ادارة مركز نظم المعلومات، م.منال عدنان الرفاعي من ادارة مركز نظم المعلومات.



مادة 2: تختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار بالتالي:



٭ مراجعة وتنقيح باب (اللوائح والقوانين والأنظمة) الموجود على موقع البلدية الإلكتروني الرسمي والمخصص لنشر قانون البلدية والقرارات واللوائح المتعلقة بأنشطة البلدية وفق برنامج زمني محدد تقترحه اللجنة.



٭ اقتراح آلية لتطوير عرض القوانين واللوائح المتعلقة بالبلدية والبحث عنها بالموقع الرسمي للبلدية بحيث يتم استعراض تلك القرارات بطريقة سهلة ومنظمة تمكن مستخدمي الموقع من الاطلاع عليها والوقوف على آخر المستجدات والتعديلات الواردة عليها بسهولة ويسر.



٭ اقتراح آلية جديدة لإدخال التعديلات اللازمة على القوانين واللوائح المتعلقة بالبلدية بالموقع الرسمي للبلدية بعد نشرها بالجريدة الرسمية بمراعاة دور كل من الادارات المعنية بالجهاز التنفيذي للبلدية وفقا للاختصاصات المقررة.



٭ اقتراح القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة.



مادة 3: تجتمع اللجنة اثناء اوقات الدوام الرسمي بدعوة من رئيسها او نائبه - في حال غياب الرئيس - ويجب ان تكون الدعوة مكتوبة ومصحوبة بجدول اعمال متضمنا الموضوعات المدرجة فيه.



ويعتبر اجتماع اللجنة صحيحا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم.



وتصدر توصياتها بأغلبية اعضائها، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.



مادة 4: يكون للجنة في سبيل تأدية اعمالها دعوة من ترى لزوم دعوته من ذوي الخبرة من موظفي البلدية وخارجها لسماع وجهة نظرهم او الرد على جميع الاقتراحات المتعلقة بعمل اللجنة او توضيح ما يكون لديها من استفسارات او معلومات دون ان يشارك بالتصويت.



مادة 5: على جميع القطاعات والإدارات المعنية بالبلدية التعاون مع اللجنة وتسهيل عملها وتقديم ما لديها من بيانات ومعلومات حول المهام الموكلة اليها.



مادة 6: ترفع اللجنة تقريرا بنتائج عملها وما انتهت إليه من توصيات الى وزير الدولة لشؤون البلدية لاعتمادها واتخاذ اللازم بشأنها.