

محمد الجلاهمة



أكد مصدر أمني أن وزارة الداخلية وبتعليمات وتحت إشراف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد انتهت من جميع الاستعدادات الخاصة بالخطة الأمنية لعيد الأضحى المبارك والرامية إلى تسهيل حركة الطرقات والمتنزهات في فترة ما قبل عيد الأضحى المبارك وكذلك في عطلة العيد، مشيرا الى ان خطة الوزارة تعتمد على نشر دوريات لا تقل عن 500 دورية تابعة لقطاع العمليات والمرور والنجدة والأمن العام، خاصة في الطرق المؤدية الى المناطق التجارية والمجمعات الكبرى.



وذكر المصدر ان قطاع شؤون أمن المنافذ على أهبة الاستعداد، ويعمل بكامل طاقاته، لتسهيل إجراءات السفر، واستيعاب الازدحام المتوقع منتصف الاسبوع المقبل لافتا الى أن المنافذ تشهد حركة مكثفة بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى، وموسم الحج مما يستدعي قوة أمنية نشطة وفاعلة وهو الأمر الذي تلتزم به وزارة الداخلية وتنفذه على وجه الدقة والتحديد، في جميع المنافذ، ومطار الكويت الدولي. وأكد المصدر ان الخطة تعتمد على تأمين وتوفير التغطية الأمنية والمرورية في المناطق التي تشهد تواجدا مكثفا كالأسواق، والمجمعات التجارية، وحدائق الأطفال وصالات الألعاب والمسارح، والأماكن الترفيهية وعلى جميع مخارج ومداخل الطرقات والتقاطعات الرئيسية والفرعية للأماكن المذكورة، تجنبا للازدحام والاختناقات المرورية.



هذا الى جانب تسيير الحركة عند المداخل والمخارج وأمام المساجد التي تشهد صلاة العيد، وتوفير العناصر الأمنية اللازمة في محيطها، بما يبعث على الطمأنينة في نفوس المصلين. وشدد على أن هناك تنسيقا على مدار الساعة بين مديريات الأمن والإدارات ذات الاختصاص في تنفيذ الخطة الأمنية الشاملة، مشيرا الى أن الإدارة العامة المركزية للعمليات تعمل حلقة وصل على جميع الجهات الأمنية المشاركة والمساعدة والمساندة.



ولفت المصدر إلى أن وزارة الأوقاف زودت «الداخلية» بمواقع وأسماء المساجد التي يكثر فيها المصلون لتزويدها بعناصر أمنية وتنظيم عملية المرور قبل الصلاة وبعدها.



ودعا المصدر المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع رجال الأمن العام الذين يبذلون أقصى جهد في إجراءات المراقبة الأمنية في المناطق التي تشهد تواجدا مكثفا كالأسواق.