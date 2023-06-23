منصور السلطان



استمرارا للحملات الأمنية والمرورية التي تقوم بها مديرية أمن الأحمدي للقضاء على الظواهر السلبية والاستهتار والرعونة التي يقوم بها بعض الشباب غير المسؤول وضبط المطلوبين، شنت دوريات إسناد عمليات مديرية أمن الأحمدي حملة أمنية مرورية في منطقة أم الهيمان ضد المستهترين أسفرت عن ضبط (9) أشخاص واحالتهم إلى ادارة نياية الأحداث لقيادتهم سيارات من غير رخصة قيادة نهائيا ومخالفات أخرى، وتحرير عدد (31) مخالفة مرورية متنوعة منها عدم حمل رخصة قيادة وقيادة سيارة باستهتار ورعونة وخروج أصوات مزعجة من عادم السيارة.



وتأتي إحالة الأحداث الجدد الى النيابة استكمالا لجهود وزارة الداخلية في الحد من ظاهرة الاستهتار والرعونة والتي تمارس في الغالب من قبل شاب حديثي العمر.