استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس في مكتبه بمقر وزارة الداخلية أمس العقيد ركن طيار عبدالله النجدي من مرتبات الإدارة العامة المركزية للعمليات والمقدم ركن إبراهيم الدريعي من مرتبات قطاع الأمن العام، والمقدم ركن جاسم الصقر من مرتبات قطاع الأمن الخاص، والمقدم ركن مهندس أحمد السنافي من مرتبات الادارة العامة للمرور، وذلك بمناسبة اجتيازهم دورة القيادة والأركان المشتركة رقم (27)، وحصولهم على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة في وزارة الدفاع.



وكان وكيل الوزارة الداخلية يرافقه مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء عيد العويهان، ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد وعدد من القيادات الأمنية قاموا بزيارة إلى المعرض التوعوي الذي يقام في مجمع الأفنيوز تحت شعار (في أمل واحنا وياك) في إطار الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات.



واطلع الفريق البرجس على المعرض وما يتضمنه من قطاعات مختلفة للمساهمة في نشر الوعي لدى الشباب وتحذيرهم من خطر آفة المخدرات المدمرة، وتوعيتهم بأنواع وأشكال المخدرات وسبل الوقاية.