عبد الكريم أحمد



قضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله البابطين بإلزام وكيل وزارة الإعلام بصفته بأن يصرف للمدعي مبلغ بدل النوبة 12 ساعة وبدل الموقع وبدل الضوضاء من تاريخ التوقف عن صرفها في 2019 مع إلزام الجهة المالية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.



وتتحصل الوقائع في الدعوى التي إقامتها المحامية حوراء الحبيب وطالبت بإدراج اسم موكلها في كشوف البدلات وما ترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسمه ضمن المستحقين لتلك البدلات اعتبارا من تاريخ الوقف أبريل 2019 مع جعلها مستمرة.



وقد استجوبت المحكمة الجهة الإدارية لتقدم الشروط والضوابط والقرارات المنظمة لبدل النوبة وبدل الموقع وبدل الضوضاء للعاملين بقسم تشغيل المشاريع، وكان لا ريب فيه ان الجهة الإدارية تحتفظ بجميع البيانات المتعلقة بتلك البدلات وما يفيد تكليف المدعي بها من عدمه إلا ان الجهة الإدارية امتنعت عن الرد على حكم الاستجواب بما يقيم قرينة النكول وبأحقية المدعي فيما يطالب به من بدل الموقع وبدل النوبة وهو ما عجزت الجهة الإدارية عن نفيه.



وبالتالي، رأت المحكمة انه حق للمدعي ان تجيبه المحكمة إلى طلبه في هذا الخصوص.