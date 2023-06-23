

منصور السلطان



في إطار الحد من ملاحقة وافدين يقود مركبات برخص مسحوبة، نفذ رجال شرطة النجدة حملة جديدة طوقت من خلالها بعص المناطق في السالمية، وتم ضبط وافدين برخص مسحوبة، وبلغ إجمالي المخالفات المحررة 154 مخالفة متنوعة، كما تم ضبط 5 وافدين مخالفين للإقامة ومطلوب جنائيا، وجرت إحالة 6 سيارات مخالفة إلى كراج حجز المرور.



كما داهم رجال المرور ووزارة الكهرباء والهيئة العامة للصناعة والإدارة العامة لمباحث الإقامة منطقة الشويخ الصناعية، وتم تحرير 120 مخالفة مرورية وتحويل شخصين مطلوبين للادارة العامة لتنفيذ الأحكام وإعطاء 312 إنذارا من قبل البلدية لمحال وسيارات مخالفة وإغلاق 4 ورش مخالفة وضبط 5 وافدين مخالفين للإقامة.



هذا، وتأتي هذه الحملات ضمن خطة وزارة الداخلية الخاصة في فصل الصيف لتكثيف الحملات المرورية والأمنية بهدف فرض الأمن وضبط المخالفين.



من جهة أخرى، تمكنت مديرية أمن الأحمدي ممثلة بإدارة العمليات ومن خلال الحملات التفتيشية المفاجئة في عدة مناطق من ضبط 35 مخالفا لقانون الإقامة والعمل ومطلوبا وكذلك أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة، وذلك عبر نقاط تفتيشية بعدة مناطق، حيث تم ضبط 6 أشخاص بحالة تعاط وبحوزتهم مواد مخدرة، ومطلوب في قضية جنائية، و9 وافدين من مختلف الجنسيات مخالفين لقانون الإقامة، و19 وافدا مسجلة ضدهم قضايا تغيب، وعليه تمت إحالتهم لجهة الاختصاص، وذلك لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.