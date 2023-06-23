واصلت الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمــية أنــشطتها الخــيرية والإنسـانية والتوعوية، ضمن حملتها لموسم العشر من ذي الحجة.



وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية د.نصار العبد الجليل الجمعية استهدفت تسويق وتنفيذ مشروعات إنسانية نوعية شديدة الضرورة للفئات المحتاجة.



وأشار العبد الجليل إلى قيام الجمعية بالتركيز على المشروعات ذات الطابع الاجتماعي، حيث أطلقت مشروع إطعام الطعام لطلاب مركز الشيخ محمد لحسن لتحفيظ القرآن الكريم في ولاية كسلا بالسودان، إلى جانب مشروع كفالة 10 أيتام في عدة دول، فضلا عن إطلاق مشروع نوعي يضم مختلف أبواب الخير وهو مشروع 10 مشاريع في 10 أيام، ويضم مشاريع رعاية الأيتام وإطعام الطعام، وتوزيع الخبز، وتقديم المساعدات، وتوزيع المصاحف، وسقي الماء، وعلاج المرضى، وتوفير التعليم، وبناء المساجد، ورعاية المهتدين الجدد.