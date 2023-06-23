افتتحت شركة مجموعة «لولو»، شركة تجارة التجزئة الرائدة في المنطقة، سوق المنتجات الطازجة الجديد في الكويت، وتم افتتاح المتجر الجديد الذي يعد الثالث عشر في البلاد رسميا من قبل الشيخ حمد الجابر الأحمد الصباح في مجمع جوهرة الخليج بحضور رئيس مجموعة لولو يوسف علي وشخصيات رفيعة المستوى.



ويقع المتجر الجديد في قلب مدينة الكويت وبالقرب من المعالم البارزة مثل ساحة الصفاة، وسوق المباركية، وبرج تحرير الكويت، ويتميز بسهولة الوصول إليه من جميع الجهات وتوفير مساحة كبيرة لوقوف السيارات لراحة المتسوقين.



ويتميز المتجر الذي يبلغ مساحته 25.000 قدم مربعة وبتصميم داخلي حديث وأحدث المفاهيم في البيع بالتجزئة الفاخرة التي توفر للعملاء سهولة الوصول وتشكيلة واسعة من المنتجات والخدمة السريعة، ويقدم مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك المواد الغذائية والبضائع غير الغذائية والأطعمة الطازجة والمبردة والمجمدة والمنتجات الألبانية والفواكه والخضراوات واللحوم والأسماك، بالإضافة إلى مطبخ داخلي ومتجر للأطعمة الخفيفة، كما يتميز بمجموعة واسعة من منتجات الصحة والجمال والأدوات المنزلية والأثاث والألعاب والحقائب.



وشارك في الفعالية الرئيس التنفيذي لمجموعة لولو سيفي روباوالا ومدير لولو في الكويت محمد حارس، والمدير الإقليمي للولو في الكويت سريجيث كيه إس وغيرهم من كبار المسؤولين.