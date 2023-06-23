احتفل مركز تقويم وتعليم الطفل بتخريج الدفعة الثالثة والعشرين من طلاب وطالبات البرنامج التربوي الصباحي الذين تم تشخصيهم بصعوبات التعلم المحددة في سنوات سابقة لانضمامهم لهذا المركز العلاجي.



وقدمت د.عبير الشرهان كلمة موجهة للحضور الكريم نيابة عن مدير عام مركز تقويم وتعليم الطفل فاتن البدر جاء فيها: لمن لا يعرف صعوبات التعلم المحددة والدسلكسيا تحديدا فهي صعوبة تعلمية تجعل القراءة والكتابة والتهجئة تحديا كبيرا ولكن ليس عائقا للنجاح والشاهد هو مئات الطلاب الذين تخرجوا في المركز ومن ثم الثانوية والجامعة او المعهد واشتغلوا في جميع المجالات.



وشارك بعض أولياء أمور الطلبة في تقديم كلمات مؤثرة موجهة للأهل بشكل خاص جاء فيها: قد رفعتم رؤوسكم وقلتم أبناؤنا يحتاجون منا كل عون واهتمام، لأننا مسؤولون عنهم أمام الله، تشاركنا المسؤولية ووضعنا أيدينا في أيدي بعض وبحثنا عن الحلول فلم نجد أفضل من هذا المكان لرعاية أبنائنا «مركز تقويم وتعليم الطفل» الذي أثبت دوما أنه على قدر المسؤولية وأهل لحمل الأمانة. وتخلل الحفل فقرات شعرية وغنائية من تقديم الخريجين.



وقدمت عضو مجلس إدارة مركز تقويم وتعليم الطفل وأمين السر فطومة الزبن شهادات الخريجين، بحضور لولوة القطامي وفاطمة العقرورقة من مجلس الادارة.